Regresó a Estados Unidos por un error y volvería a ser deportado: ICE planea expulsar a inmigrante de este país y no se ha confirmado su nuevo destino

Kilmar Ábrego García es un inmigrante originario de El Salvador que anteriormente fue deportado por error. Tras una orden judicial, se le permitió reingresar a Estados Unidos. Sin embargo, información oficial ha confirmado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) busca deportarlo nuevamente, esta vez a un país aún no determinado.

Kilmar puede ser expulsado de Estados Unidos por segunda vez

El jueves 26 de junio, Jonathan Guynn, fiscal general adjunto, informó durante una audiencia telefónica que el Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, tiene como objetivo entregar a Kilmar Ábrego a ICE una vez que sea liberado de una prisión en Tennessee, donde enfrenta cargos federales por tráfico de personas.

"Nuestro plan es que sea puesto bajo custodia del ICE y se inicien los procedimientos de deportación", señaló el fiscal. Agregó que el destino no será El Salvador, aunque aún no se ha confirmado a qué país sería enviado. Esta declaración encendió las alarmas en el equipo legal del inmigrante, que teme que la deportación se lleve a cabo este fin de semana. Ante ello, Guynn afirmó que no se realizará una deportación inmediata, aunque no especificó el plazo estimado para la expulsión del salvadoreño.

Caso de Kilmar Ábrego

Este inmigrante residía en Maryland y, en marzo, fue expulsado del país a pesar de contar con una orden judicial que lo protegía. Posteriormente, pasó dos meses detenido en una megacárcel de El Salvador, hasta que fue devuelto a Estados Unidos debido a un error en el proceso. Tras su regreso, fue acusado de haber transportado a nueve inmigrantes, entre ellos menores de edad.

Tras la audiencia, Chad Gilmartin, portavoz del Departamento de Justicia, afirmó a un medio local que el indocumentado "ha sido imputado por delitos atroces, incluyendo tráfico de menores, y no volverá a quedar libre en nuestro país". En caso de ser liberado, ICE buscaría enviarlo a posibles destinos como Sudán del Sur, Libia o Uganda. No hay información confirmada sobre el país al que sería deportado, ya que el Gobierno ha recurrido en varias ocasiones a enviar personas sin documentos a naciones que no son su país de origen.