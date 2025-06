Atención, inmigrantes: ICE arresta a indocumentado que vendía helados en California, pero su familia lo creyó secuestrado

Según informó Noticias Telemundo, un carrito de paletas, símbolo del esfuerzo diario de un inmigrante, fue encontrado abandonado en una calle de Culver City, California, luego de que su dueño, Ambrosio Lozano, fuera detenido por agentes de ICE. Su familia, al no saber nada de él, temió lo peor.

ICE arresta a inmigrante indocumentado que vendía helados en California

Todo sucedió el 23 de junio, mientras Ambrosio Lozano trabajaba como cualquier otro día en Estados Unidos. Según testigos, un hombre encapuchado lo subió a una camioneta sin distintivos oficiales, lo que provocó angustia entre sus familiares. Al no tener noticias suyas, llegaron a temer que hubiera sido víctima de un secuestro.

La situación se complicó aún más cuando su familia encontró el carrito de helados abandonado, lo que llevó a su sobrina, Kimberly Noriega, a buscar ayuda. Activistas de la comunidad se unieron para localizar el carrito y recuperar las pertenencias de Lozano, mientras la incertidumbre sobre su paradero crecía.

Ana Lozano, su esposa, relató que recibió la noticia del arresto a través de un mensaje de texto de una amiga de su sobrina. "Apenas iba a empezar a trabajar cuando lo agarraron", comentó Ana a Noticias Telemundo.

La familia logró recuperar el carrito de helados gracias a la intervención de activistas de la coalición de autodefensa comunitaria. Sin embargo, pasaron 24 horas antes de que supieran que Ambrosio estaba recluido en un centro de detención en Los Ángeles. "Me dice 'ya me agarraron', y lloraba, pero le dije 'no llores, hazte fuerte, Dios está contigo'", expresó Ana, quien se vio obligada a buscar ayuda para localizar a su esposo.

¿Por qué ICE arrestó a Ambrosio Lozano?

A pesar de que Ambrosio Lozano no tiene antecedentes penales y solo desea trabajar, su proceso de regularización migratoria se encuentra estancado.

Ana, quien ya cuenta con residencia permanente en Estados Unidos, ha estado luchando por más de dos años para que su esposo obtenga su estatus legal. "Solo queda esperar lo que Dios diga. Está muy fea (la situación), te queda el corazón partido", manifestó Ana, reflejando la desesperación que siente ante la incertidumbre de su futuro.

¿Qué hace ICE con los inmigrantes?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. es la agencia federal principal encargada de aplicar las leyes migratorias dentro del país. Sus funciones clave incluyen: