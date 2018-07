Ricardo Kaká destruye a Christian Cueva por no respetar al Sao Paulo [VIDEO]

El ex volante brasileño, Ricardo Kaká, se dio tiempo para visitar las instalaciones de Sao Paulo y brindarle un mensaje contundente a Christian Cueva. El jugador peruano no va más en el 'Tricolor' y en los próximos días se resolverá su contrato.

"Me gusta mucho como un talento dentro del campo. Creo que Cueva es un excelente jugador, de vez en cuando los grandes tenemos que hablar, yo no lo hago mucho, pero. Solo me importa lo que pasa dentro el campo, eso es cosa mía".

Siendo esta una apertura a lo que sería sí un mensaje dirigido hacia 'Aladino', quien estos últimos meses, previo a lo que significó presencia de Cueva en el Mundial no la pasó bien. Apuntó el detalle del compromiso con el club que se hace de sus servicios, explicando que eso te hace una mejora persona y profesional.

"Espero que realmente esté muy consciente de que lo que hace fuera de campo, todo eso uno lo trae dentro del campo. Si lo que quiere es irse, bien, no hay problemas. Ahora, que él sea muy consciente de sus acciones, pues tiene un peso en lo que el club va a decidir". Siendo así, muy crítico por el bajo rendimiento de Cueva en Brasil y sus constantes indisciplinas.

EL DATO:

Kaká fue parte del campeón Brasil en el Mundial 2002.