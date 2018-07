Zinedine Zidane podría fichar con la Juventus en los próximos meses

¿Se reencontrará con Cristiano Ronaldo? Zinedine Zidane vivió años increíbles en el Real Madrid consagrándose campeón en la Liga Santander y Champions League hasta en tres ocasiones. No caben dudas de que el ex técnico madridista sabe lo que es estar ligado al fútbol y podría caer en la Juventus como asesor a la dirección deportiva, algo que lo acercaría nuevamente al delantero portugués.

Según informa 'Libertad Digital', 'Zizou' -campeón del Mundo en 1998- puede ser el nuevo asesor deportivo del cuadro 'bianconero'. Sería el segundo madridista en llegar a las riendas de la Juventus luego de que Cristiano Ronaldo decida cambiar de aires para esta temporada. Sin duda alguna sería un "fichajazo" y el club italiano ganaría con las sabidurías del francés.

El medio mencionado en el párrafo anterior asegura que Zinedine Zidane se incorporará a la Juventus en el mes de octubre. No falta nada para que esas fechas lleguen y volver a un equipo que ganó varios títulos como jugador sería algo que lo llene de satisfacción. Es así que el ex entrenador del Real Madrid podría seguir su carrera ligado al fútbol pero esta vez no como entrenador.

En las últimas horas se ha venido especulando bastante ya que estuvo en carne y hueso durante la presentación de Cristiano Ronaldo como nuevo jugador de la Juventus. Zidane se mostró contento y aplaudió a su ex 'pupilo' que decidió cambiar de aires. Lo ve como un reto para el delantero portugués y no se descarta que se encuentren en las siguientes semanas por las instalaciones del club.