Al-Hilal presentó la camiseta que André Carrillo usará en la temporada árabe

A casi un mes de iniciar la Liga de Arabia Saudita, el club de André Carrillo, Al-Hilal presentó la camiseta que usarán durante la temporada 2018-2019, dejando satisfechos a la mayoría de hinchas, pues a diferencia de los años anteriores, esta vez lucirán un kit de indumentaria.

La conocida marca deportiva, ‘Nike’, se encargó de preparar la vestimenta del club de la ‘Culebra’, que tiene como color principal el azul, aunque destacan tonalidades claras. La edición manga corta y larga tendrán el mismo diseño.

De esta manera, uno de los jugadores más importantes de la Selección Peruana, André Carrillo, lucirá una nueva ‘mica’, tras vestir, recientemente, los colores de Watford, Benfica, Sporting de Lisboa y Alianza Lima.

Por su parte, el volante nacional se perfila como uno de los elementos más importantes del equipo liderado por Jorge Jesús, pues en los dos encuentros que ha disputado con el Al-Hilal, demostró que está en perfectas condiciones para dejar huella.

EL DATO

André Carrillo jugó su primer partido como titular este miércoles, ante Düsseldorf, que terminó a favor del cuadro alemán 2-0.

The Leadership Excellency #Alhilal Kit for 2018-19 sports season.



Available tomorrow. @Nikefootball#NikeFootball pic.twitter.com/swlr37q7pj