André Carrillo jugó amistoso con Al-Hilal y a pesar de derrota tuvo gran participación [VIDEO]

Demostrando que está en la capacidad de lucirse en todos los torneos, André Carrillo tuvo un buen partido con Al-Hilal en un amistoso ante el nuevo ocupante de la Bundesliga, Fortuna Dusseldorf, y a pesar del resultado se lució con importantes jugadas.

Como parte de la preparación del equipo de Jorge Jesús en Austria, la 'Culebra' Carrillo alineó por primera vez el once titular de Al-Hilal, en un partido que terminó 2-0 en contra del club árabe.

El volante peruano estuvo en el campo por 61 minutos, deslumbrando en todo momento, generando peligro en el área, y desbordando en las bandas con jugadas indivicuales y colectivas.

La pretemporada de Al-Hilal continuará en Austria, hasta los primeros días de agosto, pues tiene programado el último amistoso el martes 1 ante Udinese de Italia. Mientras que la liga de Arabia Saudita inicia a fines del mismo mes.

EL DATO

Al-Hilal presentó la camiseta oficial que usará el plantel en la próxima temporada árabe.

The Leadership Excellency #Alhilal Kit for 2018-19 sports season.



Available tomorrow. @Nikefootball#NikeFootball pic.twitter.com/swlr37q7pj