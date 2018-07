André Carrillo se pronunció tras ser presentado por Al-Hilal de Arabia Saudita

Este viernes muy temprano, André Carrillo fue presentado como flamante refuerzo del Al Hilal del fútbol árabe. El traspaso del extremo peruano es por toda una temporada, pero muchos detractores criticaron esta decisión.

Ante ello, la 'Culebra' se animó a dejar un mensaje en su cuenta oficial de Instagram. "Un nuevo reto en mi carrera que tomo con mucha responsabilidad y profesionalismo. Agradecido con el Presidente del Al-Hilal que siempre confío en mí".

Ahora, en el Al-Hilal, André Carrillo será dirigido por Jorge Jesús, técnico que ya sabe como juega el peruano porque lo tuvo en el Sporting de Lisboa. El exBenfica goza totalmente de la confianza del técnico, es más, confesó que fue su pedido expreso al presidente.

"Fui yo quien pidió a André Carrillo al Benfica", señaló hace unos días el técnico del Al-Hilal, quien espera tener lo más pronto posible para lo que será la pretemporad para la campaña 2018-2019.

DATO:

Al-Hilal es el vigente campeón de la Liga Profesional Saudí. El Club de Carrillo es el más ganador, con 15 títulos en su vitrina.

📸 Photos from the signing ceremony of André Carrillo with #Alhilal President @SamiAlJaber pic.twitter.com/0GcoIq020d