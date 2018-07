Jugadores peruanos se solidarizan con Christian Cueva, tras agresión verbal

Tras conocerse la agresión verbal que sufrió Christian Cueva por un mal llamado “hincha”, muchos levantaron su voz de protesta en contra del hombre que ofendió a ‘Aladino’, y como era de esperarse, a favor del volante nacional.

Integrantes de la Selección Peruana se pronunciaron para respaldar a Christian Cueva y solidarizarse por el mal momento que pasó con un ‘hincha’, en el camino hacia Rusia, donde firmará por su nuevo club, Krasnodar.

PUEDES VER: Hincha le falta el respeto a Christian Cueva y se arma gresca en pleno avión [VIDEO]

André Carrillo no pasó desapercibido el momento y fue el primero en dedicar sentidas palabras a Cueva, pidiendo respeto al exSao Paulo. “Cholito querido sabes que siempre hay gente muy malintencionada, tú continúa rompiéndola dentro del campo. #RespetoACuevita”, expresó mediante sus redes.

Pero la ‘Culebra’ no fue el único en apoyar a 'Cuevator', y es que, Anderson Santamaría hizo lo propio, criticando la acción del hombre y uniéndose al pedido de Carrillo. "Hay gente tan repugnante", dijo en sus redes sociales, para luego agregar "Respeto a Cuevita".

Pero los jugadores del torneo local no fueron ajenos al controversial momento, y Rinaldo Cruzado disparó con todo en defensa del volante. "Y ahora q vamos hacer... reírnos con lo que le hacen a Cueva?? Hace 36 años llorábamos por no ver a PERU en un mundial. Hoy nos burlamos de una persona que fue clave para poder ver nuestra bandera, y cantar el himno en un Mundial. Que indignante ver eso", sostuvo en su cuenta de Twitter.

Y ahora q vamos hacer... reírnos con lo q le hacen a Cueva?? Hace 36 años llorábamos x no ver a PERU en un mundial. Hoy nos burlamos de una persona q fue clave para poder ver nuestra bandera, y cantar el himno en un mundial. Que indignante ver eso. — rinaldo cruzado (@RinaldoCruzado8) 17 de julio de 2018

NO TE PIERDAS: ¡Buen viaje! Cueva partió a Rusia para firmar con el Krasnodar [VIDEO]

Asimismo, el nuevo portero de los Lobos BUAP, Alejandro Duarte, mostró su punto de vista. "Mucha gente sobre lo de cueva diciendo: qué malagradecido el idiota ese, si Cueva ha traído muchas alegrías... gente no se trata si ha traído alegrias o no. a una persona no se le puede medir o respetar por sus logros profesionales, sino simplemente como ser humano", manifestó.

mucha gente sobre lo de cueva diciendo: qué malagradecido el idiota ese, si cueva ha traído muchas alegrías... gente no se trata si ha traído alegrias o no. a una persona no se le puede medir o respetar por sus logros profesionales, sino simplemente como ser humano. — Alejandro Duarte (@alejoduarte10) 17 de julio de 2018

Por su parte, Andy Pando resaltó la reacción de 'Aladino' al no generar más violencia. "Todo mi respeto y admiración para mi causa Cueva... Cualquier otro ser humano se paraba y le metía un cruzado de derecha a ese Gilberto Santa Rosa.. todo un crack!", expuso.

Todo mi respeto y admiración para mi causa Cueva... Cualquier otro ser humano se paraba y le metía un cruzado de derecha a ese Gilberto Santa Rosa.. todo un crack! — Andy Pando (@AndyPando21) 17 de julio de 2018

EL DATO

Christian Cueva será presentado de forma oficial por FC Krasnodar en las próximas horas.