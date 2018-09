Francia vs Holanda EN VIVO con Kylian Mbappé por la Liga de Naciones UEFA

Francia vs Holanda EN VIVO miden fuerzas este domingo 09 a la 1:45 p.m. en el Stade de France, en partido correspondiente a la segunda fecha de la Liga de Naciones UEFA. La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, además podrás seguir el minuto a minuto vía Libero.pe.

Como el encuentro más atractivo de la jornada de la Liga de Naciones, encontramos el enfrentamiento entre Francia y Holanda. El reciente verdugo de Perú tendrá la difícil tarea de asumir un duelo frente al campeón del mundo, nada menos que con la presencia de más de 80 mil hinchas, que esperan dar un homenaje al equipo de Didier Deschamps.

Les hommes de Didier Deschamps ont effectué une séance sur la pelouse du Stade de France #FiersdetreBleus

➡️ France - Pays-Bas dimanche dès 20H45 #FRAPBS pic.twitter.com/aVUS9xknja — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 8 de septiembre de 2018

Después de levantar la Copa del Mundo, la Selección de Francia asumirá su primer partido en calidad de local, y tras empatar sin goles ante Alemania, los ‘bleus’ no darán tregua e irán por el resultado positivo para asegurar el liderazgo en el Grupo 1, y la clasificación a los play off de la competencia.

La intención de Didier Deschamps es clara, y tras no conseguir el resultado esperado en la primera fecha, corregirá los errores sin hacer cambios en el once. Con Kylian Mbappé, Paul Pogba y Antoine Griezmann en el liderazgo.

Por su lado, Holanda llega con suficiente confianza tras derrotar a la Selección Peruana, sin embargo, sentirá la ausencia del líder y figura del equipo, Wesley Sneijder, que tuvo un emotivo retiro en el encuentro frente a la ‘bicolor’. Esta vez con Memphis Depay como el nuevo comandante.

En los últimos cinco enfrentamientos entre Francia y Holanda, el vigente campeón del mundo se impuso en cuatro de los partidos, mientras que la Selección de los Países Bajos solo pudo ganar en una ocasión, lo que hace un partido más emocionante.

Posibles alineaciones del Francia vs Holanda:

Francia: Areola; Hernandez, Umtiti, Varane, Pavard, Kante, Pogba, Matuidi, Griezmann, Mbappe, Giroud. DT. Didier Deschamps.

Holanda: Cillessen; Tete, De Vrij, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, Strootman, Propper; Babel, Promes, Depay. DT. Ronald Koeman.

Guía de canales del Francia vs Holanda:

Australia: Optus Sport

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Marruecos: beIN SPORTS CONNECT

Nicaragua: Sky HD

Noruega: TV2 Sumo

Panamá: Sky HD

Horarios del España vs Inglaterra:

Argentina: 3:45 p.m.

Colombia: 1:45 p.m.

Chile: 2:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Estados Unidos: 11: 45 a.m. / 2:45 p.m.

España: 8:45 p.m.