"Quiero acabar mi carrera en Estados Unidos y si Beckham me quiere, iré"

Antoine Griezmann, delantero francés del Atlético Madrid, reveló que quiere terminar su carrera en la Major League Soccer, pero no en cualquier equipo. Confesó también que si David Beckham lo llama para jugar en su nuevo equipo no lo pensará dos veces y se marchará para el fútbol de Norteamérica.

"Si Beckham me quiere en su club, entonces me iré. Quiero terminar mi carrera en Estados Unidos. Todavía no sé si será en Miami o Los Ángeles", dijo Griezmann a 'L'Equipe Magazine', en una entrevista de la que habló de varios temas, pero más sorprendió la fecha de su retiro.

A pesar de que aun no tiene una fecha definida, a sus 27 años ya empieza a pensar lo que será el futuro. Habló de cada una de las ciudades que mencionó, pero afirma que lo decidirá en unos meses más. "Son dos grandes ciudades. Me gusta la mentalidad y cultura del espectáculo de los Estados Unidos", agrega el campeón del mundo.

El equipo de David Beckham, Inter Miami, no podrá participar hasta el 2020, pero ya se empieza a hablar de posibles fichajes. Al parecer, al inglés no le importaría fichar a grandes estrellas del fútbol mundial como lo son Cristiano Ronaldo, Gerard Piqué y Wayne Rooney. ¿Se suma Griezmann a la lista?