¡Lección aprendida! Lo que la Selección Peruana debe tener en cuenta para su siguiente amistoso

Los errores se siguen pagando caro. Pero, ¿hasta cuándo? Ya pasó en el Mundial y ahora volvió a ocurrir ante Holanda. El “Tigre” abre las puertas de la selección a nuevos elementos, pero también está sacando conclusiones para saber quiénes responden a la alta exigencia y quiénes deberían seguir buscando una oportunidad en sus respectivos clubes.

El hincha tiene que apoyar a la selección en las buenas y malas, es su rol natural. Pero en LÍBERO tenemos la obligación de opinar con objetividad. Lo que vimos en Amsterdam fue bueno solo durante 45 minutos. Excelente nivel de la bicolor con Pedro Aquino y André Carrillo súper inspirados.

En la segunda mitad el “Tigre” hizo varios cambios. El once se resintió. Sandoval, Peña, Calcaterra, Abram y Cartagena no se metieron al ritmo del partido. No es para “matarlos”, pero ya deben haber aprendido la lección. Se viene Alemania. Que no se repita.