¿¡Aló Gareca!? Carlos Ascues es nuevamente titular en el Orlando City

El ex volante de Alianza Lima y FBC Melgar viene dando dotes de calidad en el fútbol estadounidense, pero queda claro que esto no es una cosa de suerte, sino de un trabajo sostenido con la responsabilidad de verse nuevamente en el alto rendimiento.

Este es el 3er partido consecutivo que juega Carlos Ascues como futbolista del Orlando City, debutando el pasado día 25 de Agosto, un sábado por la noche, donde apareció para dejar en claro que hoy está para verse como un 'patrón' del equipo.

Jugando su 2do partido como titular, bien referenciado dentro del factor defensivo como volante primero, y ahora siendo convocado otra vez pero como defensor central (por 2da vez). Un gesto de consecuencia para su presente en alza profesional.

EL DATO:

Carlos Ascues tiene un año de contrato con Orlando City (préstamo), con opción de renovación.

