Michael Carrick confesó trauma después de perder la UEFA Champions League frente a Barcelona [VIDEO]

Michael Carrick después de muchos años contó en forma abierta cómo es que pelea con depresión deportiva, después de la final de 2009 por la UEFA - Champions League, donde cayeron vencidos por el Barcelona de Lionel Messi y Pep Guardiola.

"Fue la mayor baja de mi carrera de alguna manera y realmente no sé por qué. Pensé que me había decepcionado en el juego más grande de mi carrera. Había ganado la Liga de Campeones el año anterior, pero eso era totalmente irrelevante".

'El Espigado' Carrick estuvo en todo el partido ante Barcelona de 2009, cuando el Manchester United cayó en la final que los haría 'reyes' y 'corona' de la Liga de Campeones, lamentablemente después de eso el volante con mucho fútbol señaló que su depresión 'se hizo presente desde entonces'.

"Se sentía como si yo estuviera deprimido. Estaba realmente cabizbajo. Me imagino que eso es la depresión en su expresión.Lo describo como depresión porque no fue una cosa única. Me sentí mal o muy mal después de algunos juegos, pero luego lo superas en los próximos días, pero no pude evitarlo. Fue un sentimiento extraño".

Además, él sabe muy bien que su error fue inicial y desembarcó en el gol de Samuel Eto'o con pase de Andrés Iniesta aquella tarde-noche: "Quedé como golpeado por encima de ese gol. Seguía preguntándome: '¿por qué hice eso?' y luego las consecuencias trajeron lo demás. Fue un año difícil después de eso. Se demoró mucho tiempo".

Para cerrar un poco la idea de lo vivido, Carrick señaló en tema personal su trabajo para superar este malestar: “En 2010, ese fue el peor momento. Era mi sueño estar en una Copa del Mundo, pero la verdad es que no quería estar allí. Quería estar en casa. 'Le hubiese dicho a Lisa, mi esposa': Ya tuve suficiente. Quería volver a casa. No lo habría hecho, pero así me sentía".

EL DATO:

Michael Carrick jugó 12 temporadas en el Manchester United, donde participó 464 veces como futbolista 'red devil' y marcó 24 goles.