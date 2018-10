Luis Enrique tiene una duda para el partido ante Inglaterra por la UEFA Nations League

La Selección Española llega inspirada al partido contra Inglaterra de este lunes por la UEFA Nations League. 'La Roja' está invicta desde que llegó Luis Enrique, ha ganado todos los partidos que dirigió y quiere seguir en esa senda del triunfo este lunes cuando enfrente al equipo inglés por la tarde como local. Será el cuarto partido del ex entrenador del Barcelona en el banquillo español. Sin embargo, el estratega tiene una duda en el ataque.

Según apunta 'Sport', Luis Enrique tiene una duda en el tridente en la zona de ataque. Se dice que el seleccionador español pondrá a Marco Asensio con Paco Alcácer en la delantera, pero faltaría uno más para completar a los tres que jueguen arriba desde un comienzo e intenten hacer los goles a Inglaterra, equipo que irá con todo en busca de los tres puntos que le vayan asegurando un cupo a la siguiente fase de la UEFA Nations League.

El medio español considera que el tercer atacante será Rodrigo, el delantero de Valencia que está teniendo un buen momento como 'Murciélago'. Otra de las opciones que se está manejando es que Dani Ceballos, mediocampista de Real Madrid, cambie de posición y sea uno de los extremos para el juego de mañana así como a veces lo suele hacer Isco Alarcón, que está lesionado y no ha podido ser tomado en cuenta para estos partidos.

Hay un futbolista que está dentro de los convocados, fue titular en el último encuentro de 'La Roja' y no convenció. Se trata de Álvaro Morata. El delantero del Chelsea se ganó la confianza de Luis Enrique para ser titular ante Gales, pero no respondió bien debido a que no pudo anotar ni un solo gol en la goleada de su equipo. Es por esa razón que según 'Sport', el delantero del cuadro londinense no será titular mañana por la tarde.