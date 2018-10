España vs Gales EN VIVO: Partido amistoso por fecha FIFA

España y Gales se enfrentan este jueves 11 de octubre a la 1:45 p.m. (hora peruana) en el Principality Stadium de Cardiff. El duelo es válido por un amistoso internacional de fecha FIFA y será transmitido por la señal de DirecTV Sports, mientras que podrás seguir las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La Selección de España atraviesa un nuevo proceso, ahora bajo las órdenes de Luis Enrique, quien tuvo un exitoso paso en el Barcelona. El ex futbolista debutó al mando del equipo en la UEFA Nations League, mostrado un destacado nivel en sus primeros partidos, consiguiendo dos importantes victorias, la segunda con mayor contundencia.

En primer lugar, venció a Inglaterra, en el mismísimo Wembley Stadium, por el marcador de 2-1. Luego, ya en casa, goleó de manera contundente por 6-0 a Croacia, la última subcampeona del mundo. Las principales armas ofensivas de la Selección de España son Marco Asensio, Isco y Saúl, quienes brillan no solo con goles, sino con juego.

Por su parte, la Selección de Gales, con Ryan Giggs como el líder del comando técnico, intentará hacer respetar su localía y celebrar una victoria. En la fecha FIFA pasada, esta representación recibió a República de Irlanda por la Nations League, ganando por un contundente 4-1 (Gareth Bale, Aaron Ramsey, Tom Lawrence y Connor Roberts anotaron).

Sin embargo, la presencia de Bale, estrella del Real Madrid, ha sido descartada por el seleccionador de Gales. Sin embargo, el llamado a tomar la posta es Ramsey, quien llega de anotar un verdadero golazo el último fin de semana con el Arsenal en la Premier League de Inglaterra. Sin duda, este partido sacará muchas chispas.

LIVE MATCH HUB: Get all the latest info ahead of @Cymru v #Spain at the Principality Stadium over on the website.



