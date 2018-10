España vs Inglaterra EN VIVO vía DirecTV Sports: horario, canales y formaciones por Liga de Naciones | GUÍA TV

España e Inglaterra sostendrán uno de los mejores partidos de la jornada 3 este domingo 14 de octubre (1.45 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports y TVE La 1) en el Estadio Benito Villamarín, de Sevilla, por el grupo 4 de la división A de la Liga de Naciones.

Como era de esperarse, España comenzó con el pie derecho su aventura de la Liga de Naciones tras vencer 2-1 a Inglaterra, en Wembley, y días después confirmó las buenas sensaciones en Elche al golear a Croacia (6-0), un adversario que llegaba como subcampeón del mundo y que fue zarandeado por la nueva generación de la 'Roja'.

Ahora, en este nuevo período de partidos internacionales en el marco de la Liga de Naciones, España se probó el jueves pasado en un amistoso en Gales y, pese a que aprovechó la cita para efectuar muchas rotaciones, algunas obligadas por las lesiones, el combinado volvió a dar una grata impresión (4-1).

Fíjate bien en el peto 🔍

¿Lo ves? 🤓

Vamos de rosa y nos sumamos a la @aecc_es con toda nuestra fuerza. #ContigoDamoslaCara pic.twitter.com/0ZyrvUTjT1 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 14 de octubre de 2018

En Sevilla, y tras el 0-0 con el que concluyó el viernes el otro partido del grupo, Croacia-Inglaterra, a España le vale el empate para estar virtualmente clasificada aunque todo sería matemático para ser primera con la victoria en el Villamarín.

Todo apunta a que Luis Enrique, entrenador de España, vuelve a efectuar muchos cambios y a que los más fijos retornen al 'once', casos del madridista Nacho Fernández, el jugador del Chelsea inglés Marcos Alonso o el barcelonista Sergio Busquets, quienes descansaron en Cardiff.

Se plantean dudas sobre la posibilidad de que el delantero Paco Alcácer, en racha con el gol en la selección -doblete ante Gales- y en el Borussia Dortmund, siga como titular.

También es posible que Luis Enrique le dé el gusto a Marc Bartra de jugar en su estadio ante la mayoritaria presencia de béticos, y más después de que aprovechara perfectamente la segunda parte que disputó ante Gales, con tanto incluido

A Inglaterra solo le sirve ganar

Inglaterra, por su parte, jugará por segunda vez en Sevilla, tras el que tuvo lugar el 11 de febrero de 2009, con el italiano Fabio Capello como seleccionador y que perdiera 2-0 ante España en un amistoso disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán organizado por el cincuenta aniversario de la inauguración del estadio sevillista.

Ahora, Gareth Southgate, técnico de Inglaterra, y los suyos llegan a Sevilla con muchas bajas, dudas y la necesidad de sumar para no descender a la Segunda División de la Liga de Naciones.

En un intento de revolucionar el equipo que llegó a semifinales del Mundial de Rusia y acabó firmando un notable cuarto puesto, el técnico inglés probó en el empate a cero contra Croacia un nuevo sistema de juego que rompe con el esquema de los tres centrales y los dos carrileros recurrente hasta ahora.

En suelo croata, Southgate utilizó un 4-3-3 clásico, marcado por la plaga de bajas que afecta a Inglaterra y que se acrecentó tras el paso por el vacío estadio de Rijeka.

En la sequía goleadora ante Croacia, Jordan Henderson, centrocampista del Liverpoool, y John Stones, central del Manchester City, vieron su segunda amarilla de la competición y no podrán estar ante España.

Estas dos ausencias obligan a Southgate a volver a romperse la cabeza para idear un once de garantías. Sin lateral izquierdo por las lesiones de Danny Rose y Luke Shaw, en Croacia dio la alternativa al joven del Leicester City Ben Chilwell, quien debutó con la camiseta inglesa y lo hizo con notable alto, por lo que el que repita titularidad en Sevilla parece fuera de toda duda.

Joe Gomez, del Liverpool, sería el acompañante de Harry Maguire en la pareja de centrales y sin Henderson en el centro del campo, Harry Winks, junto a Eric Dier y Ross Barkley, es la opción más clara ante un equipo que no cuenta en esta convocatoria con jugadores del nivel de Dele Alli, Fabian Delph y Jesse Lingard, todos fuera por problemas físicos.

Presión para Harry Kane

El entrenador de Inglaterra mantiene la idea de jugar con tres arriba, Raheem Sterling y Marcus Rashford acompañarían en la punta de ataque a Harry Kane, quien ya acumula seis partidos con la selección sin ver puerta. La última vez que lo hizo fue en los octavos de final del Mundial contra Colombia al anotar desde el punto de penalti.

Kane querrá marcar para acallar las críticas de este inicio de temporada en Inglaterra, donde le colocan un par de escalones por debajo del nivel del año pasado, y para reivindicar su figura de Bota de oro de la Copa del Mundo

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: ESPAÑA VS. INGLATERRA

Perú: 1.45 p.m.

México (Centro): 12.45 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 11.45 a.m.

México (Noroeste): 10.45 a.m.

Costa Rica: 12.45 p.m.

Ecuador: 1.45 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.45 a.m.

Estados Unidos (Texas): 1.45 p.m.

Estados Unidos (Miami): 2.45 p.m.

Colombia: 1.45 p.m.

Argentina: 3.45 p.m.

España: 8.45 p.m.

España (Islas Canarias): 7.45 p.m.

Uruguay: 3.45 p.m.

Paraguay: 3.45 p.m.

Chile: 3.45 p.m.

Brasil: 4.45 p.m.

Bolivia: 2.45 p.m.

Venezuela: 2.45 p.m.

Canadá: 2.45 p.m.

Guatemala: 12.45 p.m.

Honduras: 12.45 p.m.

Italia: 8.45 p.m. (lunes 15 de octubre)

Francia: 8.45 p.m. (lunes 15 de octubre)

Alemania: 8.45 p.m. (lunes 15 de octubre)

Inglaterra: 7.45 p.m. (lunes 15 de octubre)

GUÍA DE CANALES TV: ESPAÑA VS. INGLATERRA

Perú: DIRECTV Sports Peru 610

Argentina: DIRECTV Sports Argentina

España: TVE La 1.

México: Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.

Australia: Optus Sport

Brasil: Esporte Interativo Plus

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela.

Chile: DIRECTV Sports Chile.

China: Ssports Live

Colombia: DIRECTV Sports Colombia

Estados Unidos: UniMás, Univision NOW, Univision Radio, Univision Deportes En Vivo, ESPN+, Univision Deportes

Costa Rica: Sky HD.

Dinamarca: 6'eren y Eurosport Player Denmark.

República Dominicana: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: Sky HD.

Francia: TFX.

Alemania: DAZN.

Guatemala: Sky HD.

Honduras: Sky HD.

Italia: Canale 5.

Corea del Sur: SPOTV NOW, SPOTV ON

Holanda: Ziggo Sport Voetbal

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: Sky HD

Portugal: Sport TV1

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

Inglaterra: SKY GO Extra, Sky Sports Main Event, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK

ALINEACIONES PROBABLES: ESPAÑA VS. INGLATERRA

España: David De Gea; César Azpilicueta, Nacho Fernández, Sergio Ramos, Marcos Alonso; Sergio Busquets, Thiago Alcántara, Saúl Ñiguez; Paco Alcácer, Rodrigo y Marco Asensio.

Entrenador: Luis Enrique.

Inglaterra: Pickford; Chilwell, Maguire, Gomez, Trippier; Barkley, Dier, Winks; Marcus Rashford, Harry Kane, Raheem Sterling.

Entrenador: Gareth Southgate.

Árbitro:Szymon Marciniak (Polonia).

Estadio: Benito Villamarín.