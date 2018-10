Werder Bremen vs Bayer Leverkusen EN VIVO: con Claudio Pizarro, chocan por la Bundesliga

Werder Bremen recibe en casa a Bayer Leverkusen este domingo (12:00 m / hora peruana) por la novena jornada de la Bundesliga. El partido lo podrás disfrutar y ver totalmente gratis EN VIVO vía la cadena deportiva de Fox Sports. Si no tienes el canal contratado podrás seguir el minuto a minuto más completo desde la web de Líbero. Claudio Pizarro volvería al once inicial luego de varios partidos y se espera a que pueda anotar su primer gol en esta temporada que le está yendo de maravilla a 'Los Lagartos'.

El equipo visitante no está atravesando un buen momento en la primera división del fútbol teutón. No gana hace tres partidos y se ubica en el puesto 13 en la tabla de posiciones. No caben dudas de que quieren levantarse del doble empate que han conseguido en las últimas fechas ante el Friburgo y Hannover, respectivamente, y quieren aguarle la fiesta a un Bremen que saldrá con todo a querer ganar aprovechando el empate que consiguió el Borussia Dortmund el sábado por la mañana.

¡Parece que está anocheciendo! Mejor finalizamos el entrenamiento. 😜



Los chicos ya están listos para el @bayer04_es. 💪🏻#Werder pic.twitter.com/D2MVQt5bOo — SV Werder Bremen ES (@werderbremenES) 27 de octubre de 2018

Los 'Lagartos', en cambio, viven un momento espectacular. Tienen una chance inmejorable de quedar segundos en solitario si es que vence -haría 20 puntos- a su rival de turno. Llega a este partido totalmente motivado no solo por las dos victorias que enlaza de manera consecutiva en la Bundesliga, sino que quiere aprovechar el traspié del Dortmund, que se encuentra puntero con 21 puntos. Llega de ganar a domicilio al Schalke 04 con un doblete de M. Eggestein, que apunta a ser titular.

Resumen Werder Bremen 0-0 Bayer Leverkusen

La última vez que ambos equipos se enfrentaron por la Bundesliga fue este año, en mayo. Exactamente el día cinco de ese mes. Fue por la fecha 33 del campeonato pasado y el encuentro terminó igualado sin goles. Justamente en el estadio donde jugarán este domingo al mediodía. Ese partido fue totalmente dominado por el Bayer Leverkusen, pero la defensa del Werder Bremen se cerró de una manera en que los visitantes no encontraron la ruta del gol y no pudieron vencer el arco local.

¿Y las apuestas? Muchos preguntan últimamente por las cuotas que ofrecen las distintas casas de apuestas para este partido. El favorito, según Betsson, es Werder Bremen. Los locales tienen una cuota de 2.30 por cada sol apostado. El empate tiene una cuota de 3.65, mientras que el triunfo de Bayer Leverkusen está en 2.95. Habla, ¿le metes?

Die Wetterfrösche prognostizieren für Sonntagabend nur wenige Lücken in der Wolkendecke und kühle Temperaturen um die 7 Grad. Das heißt für Fans: Warm anziehen. Aber das gilt auch für die #Werkself.



Die Facts vor dem Spiel bei @werderbremen 👉 https://t.co/jTo6Uw4TZr



🔜 #SVWB04 pic.twitter.com/NLoEKOed4G — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 27 de octubre de 2018

Posibles alineaciones del Werder Bremen vs Bayer Leverkusen

Werder Bremen: Pavlenka, Selassie, Veljkovic, Moisander, M. Eggestein, Sahin, Klaassen, Osako, Kainz y Pizarro.

Bayer Leverkusen: Hradecky, Jedvaj, Dragovic, Bender, Wendell, Bellarabi, Bender, Kohr, Havertz, Kiese y Bailey.