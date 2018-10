Özil a Claudio Pizarro: "Le tengo un gran respeto, el hecho de que aún juegue a los 40 años es realmente increíble"

No cabe duda que la carrera de Claudio Pizarro en el fútbol alemán ha dado mucho que hablar, logró ser el máximo goleador extranjero de la Bundesliga y levantó varios títulos con el Bayern Munich y el Werder Bremen.

Justamente en el Werder Bremen fue donde compartió equipo con el volante alemán Mesut Özil quién llenó de elogios al delantero peruano durante una ronda de preguntas con sus fans en su cuenta oficial de Twitter.

El actual jugador del Arsenal destacó la vigencia de Claudio Pizarro en el fútbol alemán a sus 40 años: "Le tengo un gran respeto: el hecho de que aún juegue a un nivel tan alto a los 40 años es realmente increíble". Saludos cordiales a Bremen!”.

Estas palabras no hacen más que demostrar la gran carrera futbolística de Claudio Pizarro en el balompié europeo. A sus 40 años, el delantero peruano sigue vigente en el Werder Bremen y todavía mantiene deseos de alargar su vínculo con el cuadro lagarto por un año más.

I' have great respect for him - still playing on such a high level with 40 years is really incredible! Viele Grüße nach Bremen! 😉🍕 https://t.co/3afvLA7ecy