Kasper Schmeichel y la desgarradora carta de despedida al fallecido dueño de Leicester City

La tarde del sábado se estrelló el helicóptero que trasladaba al dueño de Leicester City y otras cuatro personas. Sin embargo, la muerte de Vichai Srivaddhanaprabha, propietario del club inglés, recién se confirmó este domingo y ante ello, el arquero Kasper Schmeichel se animó a escribir una dolorosa carta.

“Estoy totalmente devastado y con el corazón roto... Esto no puede ser real. Es difícil explicar con palabras lo mucho que has significado para este club y para la ciudad de Leicester”, se lee en la misiva de Kasper Schmeichel.

En seguida, el danés recordó aquel título que lograron en la Premier League en la temporada 2015-2016. “Demostraste que lo imposible fue posible, y no solo a los aficionados, también a todo el mundo. Me dijiste que seríamos campeones de la liga, me inspiraste y creí en ti. Sin ti ni tu familia, nada de esto habría pasado. Todo esto es gracias a ti. Por eso siempre te estaré agradecido”.

“Nunca serás consciente de todo lo que significaste para mi y mi familia. Es un verdadero honor y privilegio haber sido una pequeña parte de tu vida”, finaliza la carta del arquero danés como despedida al fallecido dueño del Leicester tras estrellarse su helicóptero el último sábado en el King Power Stadium.

DATO:

El partido entre Leicester vs Southampton correspondiente a la Capital One Cup por los octavos de final fue suspendido.