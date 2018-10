Importantes clubes de Europa se pronunciaron por la muerte del dueño del Leicester City

El fútbol se encuentra de luto ante la partida del dueño del Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha. El conjunto inglés envió un comunicado horas atrás confirmando el fallecimiento del empresario tailandés tras el trágico accidente en helicóptero ocurrido este sábado.

"Es con el más profundo arrepentimiento y un corazón roto colectivo con el que confirmamos que nuestro dueño, fue uno de los que perdieron trágicamente su concierto el sábado por la noche cuando un helicóptero que lo transportaba junto con otras cuatro personas se estrelló frente al King Power Stadium. Ninguna de las cinco personas a bordo sobrevive", publicó el Leicester este domingo.

Ante esta terrible noticia, algunos de los clubes más reconocidos de Europa enviaron a través de sus redes sociales sentidos mensajes por el fallecimiento del empresario tailandés. El Real Madrid, Barcelona, PSG, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool y Tottenham fueron algunos de los equipos que se pronunciaron.

Vichai adquirió el Leicester City en el 2010. Al mando de los 'zorros', consiguieron la Premier League por primera vez en la historia del club en la temporada 2015/16. Además de clasificar por primera vez a la UEFA Champions League.

Our thoughts are with the whole @lcfc family. Rest in peace https://t.co/1lfHzRrBuP — FC Barcelona (@FCBarcelona) 28 de octubre de 2018

Everyone at #MUFC is deeply saddened to learn that the Leicester City chairman and four fellow passengers have lost their lives following last night's tragic incident. Our deepest condolences are with their families, friends and those connected to the club. — Manchester United (@ManUtd) 28 de octubre de 2018

Following the sad confirmation of fatalities in last night’s helicopter crash, Manchester City sends its deepest condolences to all at @LCFC. — Manchester City (@ManCity) 28 de octubre de 2018

Paris Saint-Germain family is shocked and saddened by the tragic events that claimed the life of Leicester City owner Vichai Srivaddhanaprabha and sends its sincere condolences to the families and friends of all the victims as well as the supporters of Leicester City. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 28 de octubre de 2018

Todos en el Chelsea Football Club lamentamos la noticia de la muerte de cinco personas en Leicester, incluyendo el Presidente del club, Vichai Srivaddhanaprabha.



Nuestros pensamientos en este triste momento están con todos los afectados.



https://t.co/GdSyT2GNsG — Chelsea FC Español (@ChelseaFC_Sp) 28 de octubre de 2018

Estamos con ustedes, @LCFC. Vayan nuestras condolencias al club, familia y allegados de Vichai Srivaddhanaprabha.



Que en paz descanse. https://t.co/dexUgPe09N — Arsenal FC Español (@OfficialAFC_ES) 28 de octubre de 2018