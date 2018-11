Jordi Alba vuelve a la convocatoria de la Selección de España para los partidos ante Croacia y Bosnia

Luis Enrique llegó al cargo de director técnico de la Selección de España tras el Mundial Rusia 2018. El estratega español sorprendió a todos cuando en sus convocatorias no incluyó el nombre de Jordi Alba. Fue criticado por esa razón, pero esta vez sí ha querido tenerlo en cuenta para los encuentros ante Croacia y Bosnia & Herzegovina.

El lateral zurdo que tiene el Barcelona dirigido por Ernesto Valverde mostró su inquietud hace un mes debido a que no entendía por qué no lo convocaban a la Selección. Ahora la historia es distinta y le ha vuelto a sonreír a la vida cuando recibió la noticia de que volverá a vestir 'La Roja' en la fecha FIFA que se viene este mes.

Esta mañana, Luis Enrique ha comentado acerca de la decisión que tomó al momento de convocar a Jordi Alba: "no tengo por norma tomar decisiones en función del clamor popular. No porque no tenga en cuenta las opiniones, sino porque no sé cuál es el momento puntual y exacto en el que tomé la decisión. No ha cambiado nada respecto a las otras listas. No hubo llamadas".

Siguiendo con su discurso, aseguró que nadie mejor que él y su comando técnico conoce al defensor culé. "Defendí a capa y espada que no tengo diferencias personales con nadie. No hay nadie que conozca mejor que yo y mi 'staff' a Jordi Alba en el plano profesional. Jugó conmigo durante tres años- en el Barca, más del 80% de los partidos y es una decisión profesional, nada más".