¿Lionel Messi jugará el Inter vs Barcelona? La respuesta de Ernesto Valverde

La gran interrogante antes del Inter vs Barcelona es la presencia de Lionel Messi en el campo. El argentino se encuentra junto a la delegación culé en Italia y ya está apto para volver a los campos de juego, aunque Ernesto Valverde dejó en claro que no correrán riesgos.

En la conferencia de prensa previa al partido, al DT del Barcelona le preguntaron por la posible titularidad de Messi ante el Inter. "Tengo muchas opciones. No puedo anticipar ninguna porque aún no hemos entrenado. Lo que seguro que sé es que no correremos ningún riesgo", respondió Valverde.

A pesar de los riesgos, el técnico ibérico no negó que le gustaría contar con Lionel Messi en el Giuseppe Meazza. "Yo creo es que mejor que esté. Tengo la sensación de que nos irá bien con él. ¡Claro que es necesario que se recupere lo antes posible!", sostuvo.

Además de Lionel Messi, este partido significaría la vuelta al titularato del belga Radja Nainggolan, ausente en el once del Inter ante el Barcelona en la dura derrota por 2-0 en el Camp Nou, por la fecha 3 de la Champions League.

Sobre este tema fue consultado Ernesto Valverde, sobre la importancia de ambos en cada equipo. "Es muy difícil de responder quién es más importante. Spalletti dirá una cosa y yo otra. Son dos jugadores importantes y cada uno les echa de menos de su manera. Independientemente de quien juegue es más el juego de conjunto que las individualidades", sentenció.

El Barcelona es el líder del Grupo B de la Champions League con puntaje perfecto en tres fechas mientras el Inter es el escolta con 6 unidades. Tottenham y PSV son coleros con un punto.

EL DATO:

Lionel Messi es el máximo goleador de la Champions League con 5 anotaciones.