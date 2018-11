Arturo Vidal: "No me raparé la cresta hasta que me retire, de viejito" [VIDEO]

Hoy fue seleccionado en Barcelona para poder brindar declaraciones previas al partido por UEFA Champions League ante el PSV holandés, Arturo Vidal salió junto a su director técnico Ernesto Valverde para poder responder cualquier pregunta realizada. 'El Rey' estuvo abierto a todo y habló de temas muy personales, como también su adaptación a una liga de fútbol distinta.

¿Cómo te sientes a nivel personal?

"Estoy mucho más contento porque tengo más minutos. También me dieron confianza los partidos que jugué con la selección. Espero ayudar al equipo cuando se me necesite y en los momentos difíciles".

¿Los emoticones en Instagram dónde quedaron?

"Ese es un tema cerrado. También hablé con el entrenador. No es bueno hablar de ello, sino de que el equipo está unido y de lo importante que es que nos salga un buen partido para clasificarnos primeros de grupo y podernos centrar en LaLiga".

¿Cómo sobreviviste a la plaga de lesiones?

"La intensidad de los partidos, partidos muy seguidos, partidos con la selección... Siempre pasa en estos momentos de la temporada. Espero que todos los lesionados se recuperen lo antes posible. Pero como dije, también recuperamos a dos futbolistas muy importantes (Coutinho y Rakitic)".

¿Te raparías la cresta al conseguir la UEFA Champions League?

"Cuando deje el fútbol sí me raparé la cresta. Mi sueño es ganar la Champions, pero eso no tiene nada que ver con mi estilo. Llevaré la cresta hasta que me retire".

¿Has podido hablar con Dembélé?

"Dembélé ha sido muy decisivo esta temporada. Es joven, necesita cariño y consejos. Con el paso del tiempo será aún más importante de lo que ya ha sido. Tenemos mucha confianza en sus posibilidades".

¿Cómo te sientes por tu hijo 'El Monito'? Quien ganó el trofeo a "Mejor Youtube":

"En las últimas semanas he sido feliz por lo que he jugado, pero también por el premio que ganó mi hijo, que es lo más importante para mí. Gracias a todo el apoyo que recibimos a través de Instagram y de la web".

EL DATO:

Arturo Vidal llegó del Bayern Múnich para Barcelona, gracias a un monto cercano de 19 millones de euros fijos, más 3 millones de euros en variables.