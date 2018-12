Lokomotiv Moscú vs Schalke 04 EN VIVO: con Jefferson Farfán, chocan por la Champions League

Lokomotiv Moscú vs Schalke 04 se juega este martes por la tarde (12:55 p.m. / hora peruana) por la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Este partidazo lo podrás ver EN VIVO y en directo vía la señal televisiva de Fox Sports 2. Si no tienes el canal contratado no te preocupes, podrás seguir las incidencias en el minuto a minuto que te ofrece Líbero.

Schalke 04, el cuadro local, ya está clasificado a los octavos de final junto con Porto -del mismo grupo-, pero deberá cumplir con el calendario y jugar este cotejo. Llega a este encuentro luego de caer por un marcador de 3-1 de Porto en Portugal. Por el conjunto local, Militao, Corona y Marega anotaron, mientras que Bentaleb puso el descuento.

🗣 Syomin continues: «@s04 problems? You always have to rely on yourself. The @ChampionsLeague is a very important tournament. We wouldn’t take any privileges as Schalke is suffering in their league» #UCL #S04LMFC pic.twitter.com/rz2qiXuo8n