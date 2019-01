Christian Cueva define hoy su fichaje por Independiente de Avellaneda [FOTO]

La esperanza es lo último que se pierde muchas veces en la vida y también se puede ver en las diversas negociaciones dentro del fútbol internacional, este es el caso del volante peruano; Christian Cueva, quien pelea hasta el segundo final su salida de Krasnodar.

La última semana ha sido de constantes movimientos en la relación de Christian Cueva y Krasnodar, porque 'Aladino' está buscando la forma de salir de Rusia con destino hacia Avellaneda - Argentina, en la mente del trujillano solamente está jugar los torneos que dispute este 2019 el cuadro de Independiente con Ariel Holan a la cabeza.

Hace unos instantes el periodista deportivo argentino; Juan Ignacio Egido, especializado en la cobertura de Independiente de Avellaneda, señaló en su cuenta de Twitter un dato de última hora: "Christian Cueva y su representante se reunirán hoy con los directivos de #Krasnodar. El jugador les pedirá que lo dejen ir a #Independiente".

Este detalle significa que la puerta de Independiente no está totalmente cerrada para Christian Cueva, quien está buscando su liberación del cuadro de Krasnodar al no sentirse del todo cómodo en un torneo como la Liga Rusa y demás derivados. Sea por el clima, ambiente o institución, el ex enganche de Alianza Lima se juega su última carta para ser jugador de Independiente de Avellaneda.

EL DATO:

Christian Cueva le costó a Krasnodar 9.2 millones de dólares.

