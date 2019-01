Independiente vs. Gimnasia La Plata EN VIVO: con Alexi Gomez, por el Torneo de Verano

Independiente y Gimnasia La Plata chocan este viernes 18 de enero a las 8:10 p.m. (hora peruana) por el Torneo de Verano del fútbol argentino. El encuentro se jugará en el estadio José María Minella y será transmitido por la señal de Fox Sports. Sigue todas las incidencias, con videos de las acciones más resaltantes, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

Independiente y Gimnasia La Plata quieren llegar bien para el reinicio de la Superliga Argentina por lo que ambos equipos jugarán un duelo amistoso en Mar de Plata. El encuentro servirá para que el 'Rey de Copas' haga la presentación de su plantel para este 2019.

El 'Rojo', dirigido por Ariel Holan, no logró su pase a la Copa Libertadores pero sí jugará la Copa Sudamericana y uno de sus objetivos para este año es acercarse a los primeros lugares del torneo doméstico donde el actual líder es su archirrival, Racing Club.

Por el lado del 'Lobo', el equipo de Pedro Troglio empezó bien el año ya que venció días atrás a la 'Academia' y esperan tener un gran 2019 lejos del fantasma del descenso. Gimnasia La Plata se ha reforzado con Alexi Gómez, Franco Mussis, Gianluca Simeone y Brian Mansilla.

Independiente cerró el año pasado ubicado en el séptimo lugar de la Superliga Argentina mientras que Gimnasia acabó en el puesto 21 con tan solo 15 unidades.

POSIBLES ALINEACIONES DEL INDEPENDIENTE VS GIMNASIA LP EN VIVO ONLINE

XI Independiente: Campaña; Bustos, Brítez, Burdisso, Silva; Meza, Domingo, F. Silva, M. Benítez; Gaibor y Domínguez.

XI Gimnasia: Martín; Ayala, Guanini, Guiffrey, Licht; Faravelli, Mussis, Gómez; Comba, Silva y Tijanovich.

HORARIOS DEL INDEPENDIENTE VS GIMNASIA LP EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8:10 p.m.

Estados Unidos: 8:00 p.m. (ET) / 5:30 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 7:10 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 09:10 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10:00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2:00 a.m. (día siguiente).

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO EL ENCUENTRO ENTRE INDEPENDIENTE VS GIMNASIA LP?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión del minuto a minuto del Independiente vs Gimnasia LP con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar del cotejo.