HOY Tottenham vs Borussia Dortmund EN VIVO ONLINE por la Champions League

Una de las llaves más parejas de los octavos de final de la Champions League es la del Tottenham vs Borussia Dortmund, dos equipos con similar idea de juego y coincidentemente con varias bajas de peso. Sigue la TRANSMISIÓN EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía ESNP 2 y Libero.pe.

Los “Spurs” tratarán de sacar ventaja en condición de local pese a las ausencias por lesión de Harry Kane, Dele Alli y Ben Davies. Los llamados a tomar la posta son Christian Eriksen, Son Heung-Min y Lucas Moura.

La visita, por su parte, no podrá contar con su estrella Marco Reus, ni con Julian Weigl, Paco Alcacer y Lukasz Piszczek. Las principales armas en ataque del cuadro “teutón” serán Mario Gotze y el estadounidense Christian Pulisic.



Ambas escuadras se han enfrentado en cuatro ocasiones a nivel internacional. Dos por Champions y dos por Europa League. En cuanto a la “Orejona”, los ingleses siempre ganaron. ¿Se repetirá la historia o habrá revancha?

TOTTENHAM VS BORUSSIA DORTMUND | HORARIOS DEL MUNDO

Perú - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Panamá - 3:00 p.m.

México - 2:00 p.m.

El Salvador - 2:00 p.m.

Nicaragua - 2:00 p.m.

Guatemala - 2:00 p.m.

Costa Rica - 2:00 p.m.

Puerto Rico - 4:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Brasil - 6:00 p.m.

TOTTENHAM VS BORUSSIA DORTMUND | GUÍA DE CANALES

Argentina: ESPN 2, ESPN Play Sur

Brasil: Esporte Interativo, TNT Go, Esporte Interativo Plus

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Play Sur, ESPN 2

República Dominicana: Flow Sports 2, ESPN Play Norte, ESPN Norte

Alemania: Sky Sports 2/HD, Sky Go

Internacional: MUTV App, UEFA Champions League APP

México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Países Bajos: Ziggo Sport Voetabal, Veronica TV

Perú: ESPN

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Reino Unido: BT Sport Live, BT Sport 2, BT Sports 4k UHD, BBC Radio 5 Live

TOTTENHAM VS BORUSSIA DORTMUND | ALINEACIONES PROBABLES

TOTTENHAM: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sánchez, Vertonghen, Sissoko, Guiños, Lucas, Eriksen, Son y Llorente.

BORUSSIA DORTMUND: Burki, Schmelzer, Toprak, Diallo, Hakimi, Delaney, Witsel, Sancho, Pulisic, Guerreiro y Gotze.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL TOTTENHAM VS BORUSSIA DORTMUND?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Tottenham vs Borussia Dortmund EN VIVO. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.