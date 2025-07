Jamal Musiala sufrió una dura lesión en Bayern Múnich: confirman cuánto tiempo estará fuera

El duelo entre Bayern Múnich vs PSG terminó dejando seriamente golpeado al elenco 'bávaro', pues no solo fueron eliminados del Mundial de Clubes 2025, sino que también sufrieron una dura noticia de una de sus más destacas figuras: Jamal Musiala. El talentoso futbolista sufrió una durísima lesión que dejó preocupados a todos los espectadores.

Sobre el final del primer tiempo, Musiala fue a disputar un balón que se iba a marchar del campo y fue cubierto por William Pacho y Gianluigi Donnarumma. Lastimosamente para el atacante, fue derribado por el arquero y se terminó doblando completamente el tobillo, dejando una dura imagen que consternó a todos los presentes.

Video: DSports

Luego de ello, el futbolista de 22 años no pudo continuar disputando el partido y tuvo que ser sustituido de inmediato. No obstante, esto no se detuvo ahí ya que de inmediato fue trasladado hacia el nosocomio más cercano para someterse a las evaluaciones correspondientes.

¿Qué tipo de lesión sufrió Jamal Musiala y cuánto tiempo estará fuera?

Luego de someterse a los exámenes médicos, se pudo conocer por medio del diario alemán Bild que Jamal Musiala terminó con una rotura del peroné izquierdo, además de tener varios ligamentos dañados.

Asimismo, el periodista Fabrizio Romano complementó afirmando que el futbolista internacional con Alemania tendrá que pasar entre 4 a 5 meses fuera de las canchas. Donde deberá recuperarse de la mejor manera para poder llegar a mitad de temporada con el Bayern Múnich.

Bayern Múnich fue eliminado del Mundial de Clubes

Esta dura lesión de Jamal Musiala terminó contribuyendo a la derrota del Bayern Múnich por 2-0 ante el PSG, donde los 'bávaros' terminaron siendo eliminados en los cuartos de final.

Ahora, el Bayern deberá retornar a Alemania para poder continuar su preparación y afrontar de la mejor manera posible el inicio de la próxima temporada del fútbol europeo