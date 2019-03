Sergio Agüero podría irse del Manchester City y regresar a Independiente

Al instante de extender su contrato con el Manchester City hasta 2021, muchísimos hinchas del Independiente de Avellaneda , club que lo vio nacer y crecer en el fútbol. Por ello la voz autorizada de los Agüero, su padre Leonel Castillo, quien afirmo que regresará a Argentina.

En una entrevista con Radio Villa Trinidad, Leonel Castillo manifestó las actualidad con de su hijo: "El renovó para dos años más, pero en julio si tiene que venir, viene a jugar acá. Pero no pasa por él tampoco, pasa por el club, por quién sea el técnico. Si lo llaman... A Sergio no lo llamaron. No es que hubo una comunicación y estamos viendo si viene para este año o el otro. Sergio no puede decir '¡quiero volver!' Hay que ver quién es el cuerpo técnico, si lo quieren o no".

El padre del ariete reveló que tiene una excelente relación con el presidente de Independiente, Hugo Moyano: "Tenemos buena relación con ellos, estamos bien. Hay que entablar una conversación y ver si él quiere venir este año, el otro, no sé...". Además, agregó: "Si lo llaman, empezaría a ver, pondría fecha. Si se queda un año más, si vuelve en 2020, o si tiene ganas en junio. No sé, depende de él, no de la familia".

El "Kun" debutó el fútbol el 5 de julio de 2003, en el cotejo de Independiente con San Lorenzo por la última fecha del Torneo de Clausura 2003, Óscar Ruggeri le dio la bienvenida al profesionalismo. Con el "rojo" participó en 54 encuentros y anotó 23 dianas.