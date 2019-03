Ecuador vs Estados Unidos EN VIVO: ¿Cómo, dónde y cuándo ver hoy el amistoso desde Orlando? | Guía de horarios y canales de televisión

Ecuador vs. Estados Unidos EN VIVO: 'Tricolor' y el equipo de 'Las Barras y Las Estrellas' se medirán este jueves 21 de marzo (7.00 p.m. - hora ecuatoriana) en el Orlando City Stadium en partido amistoso fecha FIFA, que servirá como preparación para la próxima Copa América de Brasil 2019. La transmisión del juego estará a cargo por la cadena internacional ESPN 2 para Ecuador y el resto países de Latinoamérica; también habrá cobertura especial por "El Canal del Fútbol" para el público ecuatorianos; mientras que en Estados Unidos se verá por Univisión Deportes. Sigue el minuto a minuto vía Líbero.pe.

La selección de Ecuador, que vuelve a estar bajo el mando del colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, ha iniciado su segunda etapa al frente del combinado 'Tricolor' y buscará, igualmente, formar un equipo de cara a la Copa América de Brasil 2019 y al Mundial de Catar 2022. Por esta razón, el juego con Estados Unidos servirá para ir formando al grupo que estará en la gran fiesta de fútbol en Sudamérica.

Gran conocedor del fútbol de los Estados Unidos tras haber dirigido a la selección de Panamá, a la que clasificó al Mundial de Rusia 2018 a costa precisamente de dejar fuera al combinado de 'Las Barras y las Estrellas', el técnico de Ecuador sabe que el partido de este jueves tiene un valor especial en su nuevo ciclo.

Ecuador jugará ante Estados Unidos el séptimo amistoso desde que retornó el 'Bolillo' Gómez, con saldo de 4 triunfos, un empate y una derrota.

El 'Bolillo' echará de menos al goleador Enner Valencia, lesionado, y por la misma razón tampoco estará el atacante Ayrton Preciado en la selección de Ecuador.

¡Gracias por tantos años de emociones; de esas emociones, que sólo genera el fútbol! ¡Hoy y siempre, contigo Tricolor! 💪🏽🇪🇨 pic.twitter.com/l7dWQSPeIE — FEF Ecuador (@FEFecuador) 21 de marzo de 2019

Entre las novedades para este amistoso contra Estados Unidos está la inclusión del centrocampista del Manchester United, Antonio Valencia, que alcanzó a recuperarse de una lesión que lo llevó a perder la titularidad y la capitanía en el cuadro inglés.

La selección de Ecuador se entrenó el último miércoles por la tarde en el Orlando City Stadium, escenario del compromiso ante Estados Unidos.

En tanto, la selección de Estados Unidos, dirigida ahora por Gregg Berhalter, tendrá este jueves en el partido amistoso ante Ecuador el primero de los dos desafíos de su nuevo entrenador ante la premisa de formar los nuevos valores del fútbol nacional, según él mismo lo afirmó.

Berhalter es consciente de la gran oportunidad que se le presenta a los Estados Unidos y de ahí que el encuentro con el combinado de Ecuador será la primera prueba de fuego del equipo de 'Las Barras y Estrellas' bajo su mando.

Se trata de un reto que, sin embargo, no alterará sus planes de seguir con la formación del equipo del futuro, en el que dará oportunidades a los nuevos valores de Estados Unidos, como es el caso de Christian Pulisic (jugador del Borussia Dortmund), para que puedan sumar experiencia.

"Queremos continuar desarrollando nuestro grupo y evaluando a los jugadores de cara al primer compromiso importante de competición como es la Copa Oro", valoró Berhalter. "Queremos tener una gran cantidad de jugadores evaluados", dijo el estratega de los Estados Unidos previo al duelo frente a Ecuador.

El mejor escenario para hacer esa evaluación no puede ser otro que el de competir y además hacerlo frente a rivales de calidad, y Ecuador la tiene.

"Además de trabajar como grupo debemos consolidar el nuevo estilo de juego que buscamos de cara a ser más competitivos", explicó Berhalter. "En definitiva tendremos que demostrar que vamos superando niveles y ser realistas de cara a cuál es el que podemos alcanzar cuando llegue la Copa Oro", culminó el técnico de Estados Unidos en la rueda de prensa realizada en la ciudad de Orlando.

Our buildup to the Gold Cup marches on.



Gregg Berhalter has called up 24 players to the #USMNT's upcoming friendlies vs. Ecuador and Chile » https://t.co/DhytrTt2RP pic.twitter.com/VDvMK5FHiw — U.S. Soccer MNT (@USMNT) 12 de marzo de 2019

Pese a que busca el desarrollo de los nuevos valores, Berhalter admitió que los jugadores de Estados Unidos que militan en equipos de Europa tendrán ante Ecuador la oportunidad de disfrutar de más minutos, dado que en los dos partidos anteriores de la selección, ante Panamá y Costa Rica, no fueron concentrados.

La figura principal de los Estados Unidos que presentará Berhalter ante Ecuador será el joven centrocampista Christian Pulisic, quien milita como titular del Borussia Dortmund, junto con Weston McKennie, que juega con el Schalke, ambos conjuntos de la Bundesliga.

Berhalter también quiere ver al joven Tyler Adams, que dejó la MLS para irse con el RB Leipzig, mientras que la defensa tendrá protagonismo de jugadores que militan en el fútbol inglés como DeAndre Yedlin, Matt Miazga y Tim Ream, además del veterano Omar Gonzalez, que está en la Liga MX.

Tras enfrentar a Ecuador, la selección de los Estados Unidos. se medirá con Chile el martes 26 de marzo en el BBVA Compass Stadium, de Houston.

ECUADOR VS ESTADOS UNIDOS EN VIVO: ALINEACIONES PROBABLES

Ecuador: Alexander Domínguez; Juan Carlos Paredes, Gabriel Achilier, Robert Arboleda, Leonel Ramírez; Carlos Gruezo, Jefferson Orejuela, Sebastián Méndez, Antonio Valencia; Renato Ibarra y Romario Ibarra.

Entrenador: Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez.

Estados Unidos: Sean Johnson; DeAndre Yedlin, Matt Miazga, Omar González, Tim Ream; Tyler Adams, Michael Bradley, Weston McKennie, Christian Pulisic; Jonathan Lewis y Gyasi Zardes.

Entrenador: Gregg Berhalter.

Estadio: Orlando City Stadium de Orlando (Florida), con capadiad para 25.500 espectadores.