Venezuela vs Ecuador EN VIVO ONLINE por el Sudamericano Sub 17.

Venezuela se enfrenta con Ecuador por la primera fecha del Sudamericano Sub 17 EN VIVO ONLINE este jueves 21 de marzo a las 5:10 p.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en el Estadio de San Marcos y podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

La 'vinotinto' viene proceso, el cual incluyó trece microciclos con dos giras internacionales para determinar a los 23 convocados que viajarán a Lima. El técnico del conjunto venezolano, resaltó la cualidades de su plantel.

“Tenemos un grupo muy parejo en cuanto a su rendimiento. Yo creo que es un grupo bastante ordenado y organizado a la hora de jugar, que se potencia mucho a partir de los buenos posicionamientos y a partir de allí, genera fútbol", señaló José Hernández.

Por otro lado, la selección ecuatoriana pasó por un extenso camino para lanzar el equipo definitivo. Se creó un universo de 300 jugadores a través de 36 microciclos y tres giras internacionales con el fin de formar un conjunto de temer.

Sin embargo, el estratega de la tricolor no se confía "En divisiones menores de alta competencia no hay rival fácil", declaró Javier Rodríguez, reconociendo a sus dirigidos la gran labor que han realizado de cara al campeonato. "No solo abarca la parte física, táctica, estratégica, sino también la emocional".

HORARIOS DEL VENEZUELA - ECUADOR

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 5:15 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 6:15 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 4:15 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 6:15 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 7:15 p.m.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL VENEZUELA - ECUADOR?

Si quieres seguir en Internet el Venezuela - Ecuador, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.