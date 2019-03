Keylor Navas y su dura confesión sobre la etapa de Solari

Keylor Navas, arquero tricampeón de la Champions League con el Real Madrid, perdió su puesto primero con Julen Lopetegui, y luego con Santiago Solari, quienes prefirieron a Thibaut Courtois.

Con la vuelta de Zinedine Zidane, el costarricense regresó a ser el número uno y se sinceró en una entrevista con la cadena COPE.

"Con Solari no iba a jugar, eso estaba claro. Más de 20 partidos en el banquillo, más claro no podía estar. ¿Qué más prueba que esa?", dijo el 'tico'.

"Sí tenía la sensación de que hiciese lo que hiciese en los entrenamientos no iba a jugar. Pero siempre he sido un profesional, me motivaba hacer las cosas bien porque soy un privilegiado", continuó.

Luego agregó: "El último partido de Champions en la fase de grupos fue bastante feo. Se dio la oportunidad de jugar a casi todos mis compañeros y a mí no. Era difícil aceptarlo pero le hice frente a la situación y había que seguir trabajando".

¿Qué opina de la vuelta de Zinedine Zidane al banquillo merengue? "Ahora estoy muy tranquilo porque Zidane es un gran entrenador y sé que les da oportunidades a todos los futbolistas. Sé que si en algún momento hablamos él me va a decir la verdad. Me da muchísima tranquilidad saber el entrenador que tengo", dijo Keylor Navas.

Sobre su futuro manifestó que "tengo contrato, mi ilusión siempre ha estado puesta en el Real Madrid y estoy concentrado en lo que viene. He dado todo por este club y lo seguiré dando mientras esté aquí, pero no quiero pasar otro año así".

EL DATO: Keylor Navas ha ganado 13 títulos con camiseta del Real Madrid.