Ecuador vs Estados Unidos EN VIVO: Amistoso internacional FIFA

Ecuador y Estados Unidos se enfrentan este jueves 21 de marzo a las 7:00 p.m. (hora peruana) en el Orlando City Stadium. El encuentro es válido por la Fecha Internacional FIFA y será transmitido por la señal de ESPN 2 para Sudamérica, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de lo más destacado al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La Selección de Ecuador atraviesa por un nuevo proceso bajo las órdenes de Hernán Darío Gómez y ha levantado en la recta final del 2018. La misión del entrenador es devolver al combinado norteño a la Copa del Mundo y tendrá en la Copa América Brasil 2019 la gran posibilidad de afinar el equipo, que ya ha mostrado una importante mejoría futbolística en los últimos amistosos.

TRI | Ecuador reconoce esta tarde la cancha del Orlando City. 🇪🇨⚽️



👉 🔗 https://t.co/eGwBfZyk20 pic.twitter.com/8a0OgAIwe4 — FEF Ecuador (@FEFecuador) 20 de marzo de 2019

El reflejo de lo que busca el entrenador de clarificó en las victorias sobre Perú (0-2) y Panamá (1-2), ambos por la fecha FIFA de noviembre. Con algunas variantes en el equipo, resalta la presencia del experimentado Enner Valencia (Tigres) en el ataque, además del volante ofensivo Cristian Ramírez (Krasnodar de Rusia) y encabezando la defensa, Gabriel Achilier (Morelia). Ecuador se arma bien individualmente.

Por su parte, la Selección de Estados Unidos ha conformado un grupo combinado con muchos jóvenes jugadores y con ellos, tras una corta racha negativa de resultados, lograron conseguir triunfos en el mes de enero y febrero, en amistosos no oficiales: 2-0 a Costa Rica y 3-0 sobre Panamá. Sin embargo, con el plantel completo, con la legión de quienes juegan en Europa, les fue mal hasta ahora.

En el cierre del 2018, el equipo de ‘Las barras y las estrellas’ cayeron en lo dos partidos que disputaron en su gira por Europa, en ambas ocasiones sin poder anotar (1-0 ante Italia y 3-0 contra Inglaterra). Además, Estados Unidos también ha tenido amistosos ante rivales de Sudamérica y no les fue nada bien, pues perdieron 0-2 con Brasil, 2-4 ante Colombia y 1-1 con Perú. Saldo poco favorable.

POSIBLES ALINEACIONES DEL ECUADOR vs ESTADOS UNIDOS EN VIVO ONLINE

XI Ecuador: Alexander Domínguez; Juan Carlos Paredes, Gabriel Achilier, Robert Arboleda, Leonel Ramírez, Carlos Gruezo, Jefferson Orejuela, Jhegson Méndez, Antonio Valencia, Renato Ibarra y Romario Ibarra.

XI Estados Unidos: Horvath; Yedlin, Brinbaum, Besler, Cameron,Castillo, Bradley, Wood,Bedoya, Beckerman, Pulisic, Zusi.

HORARIOS DEL ECUADOR vs ESTADOS UNIDOS EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p.m. (ET) / 4.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 6.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.00 a.m. (día siguiente)

GUÍA DE CANALES DEL ECUADOR vs ESTADOS UNIDOS EN VIVO ONLINE

Australia: WatchESPN Australia

Belice: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN Play Sur

Costa Rica: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

República Dominicana: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Ecuador: Canal del Futbol, ESPN Play Sur

El Salvador: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Guatemala: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Honduras: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Internacional: Bet365

México: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Nicaragua: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Panamá: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Estados Unidos: UniMás, Univision Deportes En Vivo, Univision NOW, ESPN2, Univision Deportes

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO EL ENCUENTRO ENTRE ECUADOR vs ESTADOS UNIDOS?

En Internet el duelo entre Ecuador vs Estados Unidos, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.