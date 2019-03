México vs Chile HOY EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE vía TDN / TV Azteca / CDF Premium / Chilevisión / Televisa en amistoso internacional por Fecha FIFA (9:15 p.m.) en el Estadio Qualcomm de San Diego.

El México vs Chile marcará el debut del entrenador del 'Tri', el 'Tata' Martino, quien convocó a lo mejor que tiene, entre ellos el joven Diego Lainez y la estrella ofensiva Raúl Jiménez.

A estos se le suman los experimentados Guillermo Ochoa, Miguel Layún y Javier 'Chicharito' Hernández.

El estratega argentino iniciará su búsqueda por encontrar un grupo pensando en la Copa Oro -competición más cercana- y luego en las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Chile, por su parte, piensa en la Copa América Brasil 2019 y en afianzar el trabajo que viene realizando Reinaldo Rueda. El DT ha ensayado en la ofensiva con Diego Rubio y Jean Meneses para acompañar a Nicolás Castillo. En la zaga estará Gary Medel, y Arturo Vidal y Charles Aránguiz en el mediocampo.

Chile, bajo el mando de Rueda, ha disputado 10 partidos dejando un saldo de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas.

La última vez que México vs Chile se enfrentaron fue en octubre del año pasado en suelo azteca, donde 'La Roja' se impuso por la mínima diferencia.

México vs Chile | Últimos cinco enfrentamientos

16.10.18 Amistoso Internacional | México 0-1 Chile

18.06.16 Copa América | México 0-7 Chile

01.06.16 Amistoso Internacional | México 1-0 Chile

15.06.15 Copa América | Chile 3-3 México

06.09.14 Amistoso Internacional | Chile 0-0 México

México vs Chile | Horarios en el mundo

Perú 9:15 pm.

Nueva York 10:15 pm.

Asunción 11:15 pm.

Bagdad 5:15 am. (sábado 23)

Bangkok 8:15 am. (sábado 23)

Barcelona 5:15 am. (sábado 23)

Pekín 10:15 am. (sábado 23)

Belo Horizonte 11:15 pm.

Brooklyn 10:15 pm.

Buenos Aires 11:15 pm.

Ciudad del Cabo 4:15 am. (sábado 23)

Ciudad Juárez 8:15 pm.

Damasco 4:15 am. (sábado 23)

Guadalajara 9:15 pm.

Guayaquil 9:15 pm.

La Habana 10:15 pm.

Houston 9:15 pm.

Kiev 4:15 am. (sábado 23)

Londres 2:15 am. (sábado 23)

Los Ángeles 7:15 pm.

Madrid 3:15 am. (sábado 23)

Melbourne 01:15 pm. (sábado 23)

Montreal 10:15 pm.

Osaka 11:15 am. (sábado 23)

París 3:15 am. (sábado 23)

Santiago de Chile 11.15 pm.

Sidney 01:15 pm. (sábado 23)

Tokio 11:15 am. (sábado 23)

México vs Chile | Canales de transmisión

Brasil - SporTV 3

Chile - CDF Premium, CDF HD, CDF Basico

Costa Rica - TDN

El Salvador - TDN

Guatemala - TDN

Honduras - TDN

México - Azteca Deportes En Vivo, Televisa Deportes En Vivo, Azteca 7, TDN, Canal 5 Televisa

Nicaragua - TDN

Panamá - TDN

Estados Unidos - FOX Deportes, Univision NOW, Univision Deportes En Vivo, Univision Deportes, UniMás

México vs Chile | Alineaciones probables

México: Ochoa; Moreno; Reyes, Álvarez, Araujo; Guardado, Lainez, Gutierrez, Dos Santos; Lozano, Jiménez.

Chile: Arias; Isla, Lichnovsky, Maripan, Mena; Aranguiz, Hernández, Vidal; Rubio, Meneses, Castillo.

Internet: ¿Dónde VER EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el México vs Chile por amistoso internacional?

