Deportivo Lara vs Cruzeiro EN VIVO: Guía de canales de televisión, horarios y alineaciones por Copa Libertadores

Deportivo Lara vs. Cruzeiro EN VIVO: este miércoles 27 de marzo (8.30 p.m. - hora de Venezuela) en el Estadio Mineirao, de la ciudad de Belo Horizonte (Brasil), por la segunda fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2019. Las transmisión para Latinoamérica estará a cargo de la cadena FOX Sports 2. En Estados Unidos, se podrá ver el juego a través de BeIN Sports y también por el servicio streaming DAZN. Sigue el minuto a minuto por Líbero.pe.

El partido estaba programado para el 13 de marzo, pero el apagón eléctrico que vive Venezuela impidió al Deportivo Lara embarcar y pese a aplazarse el cotejo por un día y del Cruzeiro ofrecer pagar el combustible para el avión chárter, la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) decidió postergar el encuentro por Copa Libertadores para las próximas dos semanas.

Tras vencer a domicilio al argentino Huracán en Buenos Aires por la mínima diferencia (1-0) en el primer partido del grupo B, el Cruzeiro llega al encuentro del martes con ventaja sobre el Deportivo Lara, que empató sin goles en casa con el ecuatoriano Emelec de Guayaquil.

Para el partido con el Deportivo Lara, el Cruzeiro contará con el zaguero Dedé, una de sus principales referencias y que cumplió la suspensión que tenía ante el Huracán, pero no tendrá al volante Thiago Neves, quien se recupera de una lesión.

El lateral colombiano Carlos Orejuela, convocado por su selección para los partidos amistosos en Asia ante Japón (0-1) y Corea del Sur (2-1), tampoco estará en la formación inicial de Cruzeiro para este duelo contra Deportivo Lara.

El partido será especial para el atacante mundialista Fred, siempre artillero en los equipos que defendió y que con el Cruzeiro suma 67 goles, pero nunca marcó con el club de Belo Horizonte en la Copa Libertadores, como lo hizo en el Fluminense (8) y Atlético Mineiro (6), con los que sumó catorce en el torneo continental.

Los dirigidos por el exseleccionador Mano Menezes vienen de golear el sábado por 5-0 al modesto Patrocinense y con el resultado avanzaron a la semifinal del torneo regional del estado de Minas Gerais. Cruzeiro viene con el mejor nivel y buscará el primer gol desde el primer minuto frente al Deportivo Lara.

El volante Marquinhos Gabriel (2) y los atacantes Rodriguinho (2) y Fred sentenciaron la victoria del Cruzeiro, que además de Dedé y Fred cuenta en su nómina con jugadores de experiencia en la Copa Libertadores como el portero Fabio, Robrinho, el exReal Madrid Lucas Silva y los argentinos Lucas Romero y Ariel Cabral. ¿Podrá el Deportivo Lara frenar al equipo brasileño?

El Deportivo Lara, cuyo viaje tuvo escalas en Caracas, Lima y Sao Paulo, llegó después del largo periplo la noche del lunes a Belo Horizonte, lugar donde enfrentará al peligro Cruzeiro, uno de los equipos más respetados de la historia de la Copa Libertadores.

El equipo de Cabudare, en la región metropolitana de Barquisimeto, estaba concentrado en Valencia, y viajó a territorio del Cruzeiro animado por la victoria a domicilio, 3-2, sobre el Lala FC de Canorí, en partido disputado el sábado en Puerto Ordaz por la décima jornada del Torneo Apertura de Venezuela.

El resultado ante el Lala, deja al Lara en la décima posición con doce puntos, a nueve, pero con un partido menos, del líder Carabobo FC.

El nicaragüense Jaime Moreno, en dos oportunidades, y Bernaldo Manzano convirtieron los tantos del Deportivo Lara, que tiene en su plantilla al experimentado Giácomo Di Giorgi, al argentino Gonzalo Di Renzo y a los paraguayos Marcos Miers y Lorenzo Frutos para sorprender al Cruzeiro en Belo Horizonte

El Cruzeiro lidera el Grupo B de la Libertadores con tres puntos, seguido del Emelec, con dos, y del Deportivo Lara, con uno, mientras que el Huracán marcha en la última casilla sin unidades.

CRUZEIRO VS DEPORTIVO LARA EN VIVO: ALINEACIONES PROBABLES

Cruzeiro: Fabio; Edilson, Dedé, Leo, Egidio; Henrique, Lucas Romero, Lucas Silva, Robinho, Marquinhos Gabriel; Rodriguinho y Fred.

Entrenador: Mano Menezes.

Deportivo Lara: Carlos Salazar; Jefre Vargas, Giácomo di Giorgi, Marcos Miers, Leonardo Aponte; Jorge Yriarte, Jesús Bueno; David Centeno, Lorenzo Frutos, Gonzalo Di Renzo; y Jaime Moreno.

Entrenador: Leonardo González.

Árbitro: El chileno Piero Maza, asistido en las bandas por sus compatriotas José Retramal y Claudio Urrutia.

Estadio: Mineirao de la ciudad brasileña de Belo Horizonte.