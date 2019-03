Perú vs Bolivia EN VIVO: fecha, hora y canal por el Sudamericano Sub 17

Perú vs Bolivia EN VIVO | se enfrentan por la tercera fecha del Sudamericano Sub 17 este miércoles 27 de marzo desde las 7:30 p.m. en el estadio de San Marcos. La selección peruana no puede tropezar en el grupo A y solo una victoria los mantendría en carrera para llegar al hexagonal final, clasificatorio al Mundial de la categoría. Transmisión va EN DIRECTO por Latina TV y Movistar Deportes. Puedes seguir las incidencias por Libero.pe.

La selección peruana Sub 17 tiene una nueva oportunidad de asegurar su presencia en el hexagonal final. Luego de dos empates ante Ecuador y Venezuela, ahora los pupilos de Carlos Silvestri, tienen que luchar ante Bolivia, elenco que no suma puntos en el Sudamericano.

Silvestri no hará muchos cambios y mantendrá el mismo equipo que enfrentó a Venezuela en la fecha pasada. Perú cierra su participación en la fase de grupos enfrentando a Ecuador el 29 de marzo (7:30 p.m.).

De otro lado, Bolivia, llega de sumar solo derrotas. Cayó ante Ecuador y Venezuela. Ante este último rival, jugó uno de sus mejores partidos al anotar 2 goles (2-5). El cuadro de Sixto Vizuete parece estar eliminado; sin embargo, ganando a Perú y Chile, se metería al hexagonal final.

PERÚ VS BOLIVIA EN VIVO ONLINE ALINEACIONES POSIBLES

Perú: 12 M. Sandi: 5 J. Racchumick, 22 K. Aguilar, 19 J. Montoya, 13 M. Llontop, 6 R. Caipo, 7 Y. Celi, 8 P. De La Cruz, 9 J. Grimaldo, 10 C. Ruíz, 14 S. Cavero

Entrenador: Carlos Silvestri

Bolivia: 1 J. Mejía: 2 C. Hurtado, 3 M. Álvarez, 4 L. Zabala, 6 M. Espinosa, 7 M. Villarroel, 9 J. Chura, 10 R. Tome, 8 L. Zeballos, 11 J. López, 19 J. Briceño

Entrenador: Sixto Vizuete

Hora: 19:30

Escenario: estadio Monumental de San Marcos

PERÚ VS BOLIVIA EN VIVO ONLINE HORARIO EN EL MUNDO



Colombia: 7:30 pm.

Venezuela: 8:30 pm.

Bolivia: 8:30 pm.

Argentina: 9:30 pm.

Chile: 9:30 pm.

México: 6:30 pm.

Perú: 7:30 pm.

Ecuador: 7:30 pm.

Paraguay: 9:30 pm.

Uruguay: 9:30 pm.

Brasil: 10:30 pm.

Reino Unido: 00:30 am.



PERÚ VS BOLIVIA TRANSMISIÓN EN VIVO ONLINE



Argentina: TyC Sports

Bolivia: Bolivia TV y Tigo Sports

Brasil: SporTV y Premiere

Chile: Canal 13

Colombia: Caracol HD2

Ecuador: Gol TV

Paraguay: RPC, Unicanal

Perú: Latina Televisión (solo los partidos de la selección peruana), Movistar Deportes

Uruguay: VTV (Uruguay) para la televisión (por cable) y Vera+ de Antel y teledoce.com/sudamericano sub-17 por Internet.

Venezuela: La Tele Tuya

¿CÓMO VER EL PERÚ VS BOLIVIA POR INTERNET?

Perú vs Bolivia será transmitido EN VIVO ONLINE por Latina TV y Movistar Deportes. También puedes seguir por INTERNET desde la plataforma web, Líbero.pe. Jugadas, minuto a minuto y mucho más.