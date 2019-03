Claude Makelele revela que amenazó a Ronaldinho y que su respuesta lo "destrozó"

Claude Makelele, exseleccionado francés y del Chelsea, sorprendió con una revelación que involucra al astro brasileño, Ronaldinho Gaúcho, durante un duelo por Champions League ante el Barcelona en la temporada 2005/06.

Rolandinho revolucionó con su llegada al Barcelona. Su alegría brasileña, fue contagiada al grupo y fue artífice que el equipo de Frack Rijkaard logrará ganar la Liga y la Champions League, título que no levantaba desde 1992.

Barcelona tuvo que pasar su primer escollo de eliminatoria ante nada menos que el Chelsea. El cuadro "azulgrana" pasó a los cuartos luego de su vitoria de 2-1 en Stamford Bridge tras en el empate 1-1 en el Camp Nou.

Claude Makelele recordó el encuentro que tuvo con Ronaldinho. El francés reveló al medio RCM Sport, que amenazó al crack brasileño luego que haga varios lujos durante el partido.

"Sentía que estaba abusando de tantos lujos. Me acerqué a él y le comenté: 'Si sigues con todos esos trucos de PlayStation vas a hacer que te mande al hospital'"

El ex Real Madrid, aseguró que le sorprendió la respuesta del brasileño. "Tras decirle esto, él se agachó, cogió el balón, me lo dio y me dijo: 'lo siento, anciano'".

EL DATO

Claude Makelele se retiró el 2011 jugando por el PSG. Ahora, se encuentra dirigiendo al KAS Eupen de Bélgica.