¡Claro y directo! Pochettino: "Me río de los que dicen que el Tottenham está aquí por suerte"

Mauricio Pochettino se encuentra a un paso de hacer historia con el Tottenham en la Champions League. El entrenador argentino quiere regalar al cuadro londinense su primera 'Orejona', un hecho que lo convertirá leyenda del club. A pesar de sus sueños y deberes, el estratega se da un tiempo para responder a sus detractores.

Con la tranquilidad que lo caracteriza y la certeza de lograr la hazaña con el Tottenham, Pochettino aseguró que su equipo no llegó a esta instancia de suerte, sino por un trabajo serio y un proyecto que está empezando a dar sus primeros frutos.

"Me río de muchas de las cosas que se dijeron en su momento. No sé qué se quiere decir eso de la suerte para llegar a la final. Hemos sido superiores ante el Manchester City. Si el gol de Agüero es en fuera de juego, es en fuera de juego y ya está. No hay más, aunque se quiera vender de otra forma. Y en las semifinales también. Solo en los primeros 30 minutos de ambos partidos ellos fueron mejores. En el resto de la eliminatoria, no", señaló el estratega al diario Marca.

Jugar la final de la Champions League es un acontecimiento importante para cualquier jugar. La Liga de Campeones es el torneo más importante del mundo y Pochettino sabe que no puede tropezar, al menos estando tan cerca de conseguir la gloria.

"Sería un hito increíble para este club, y a nivel personal también sería maravilloso ganar la Champions con este grupo de jugadores y equipo técnico. Sólo hay un partido que se puede comparar a este y es la final del Mundial. No hay nada igual. Este club ha cambiado y la demostración de ello sería ganar la Copa de Europa, una competición en la que hemos estado fuera en diferentes ocasiones y en la que en todas hemos logrado dar la vuelta", finalizó.