River vs Paranaense EN VIVO AQUÍ vía ESPN 2: ¿Cómo, dónde y cuándo ver hoy la final de la Recopa Sudamericana?

River Plate vs. Atlético Paranaense EN VIVO ONLINE | Millonarios y Huracán volverán a verse las caras este jueves 30 de mayo en el estadio Monumental de Núñez, de la ciudad de Buenos Aires (Argentina), por la final de la Recopa Sudamericana 2019. El partido será transmitido en DIRECTO por los canales ESPN 2 y DirecTV Sports. Mira el minuto a minuto por Libero.pe.

¿Cuándo juega el River Plate vs Atlético Paranaense?

River Plate, campeón de la Copa Libertadores de 2018, y el Atlético Paranaense, ganador de la Sudamericana de ese mismo año, se verán las caras este jueves en el Monumental de Núñez de la ciudad de Buenos Aires en la vuelta de la final de la Recopa Sudamericana para definir quién es el mejor del fútbol sudamericano.

Así llega River Plate a la final de la Recopa Sudamericana 2019

En la ida, disputada en el estadio Arena da Baixada de la ciudad brasileña de Curitiba, el Atlético Paranaense derrotó por 1-0 a River Plate con un gol del argentino Marco Ruben, que vistió la camiseta de los millonarios en 2007.

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, realizaría importantes modificaciones.

El lateral Miltón Casco no podrá jugar porque fue expulsado en la ida y lo más probable es que en su lugar esté Gonzalo Montiel, quien se recuperó de una molestia en el cuádriceps izquierdo que lo dejó fuera del partido disputado en Brasil.

Gallardo también adelantó que pondrá como titular al centrocampista de 37 años Leonado Ponzio, ídolo de River Plate.

"Tal vez él no esté para jugar todo el partido contra Atlético Paranaense pero sí necesito su experiencia, su espíritu y sus ganas. Han pasado varios partidos en los que no le tocó jugar pero lo veo con muchas ganas de querer estar", dijo Gallardo, quien también aseguró que "jugar en casa es un plus" porque los hinchas van a "empujar" con todo a River Plate.

Exequiel Palacios y el uruguayo Nicolás De la Cruz son los que más posibilidades tienen de salir del once inicial de River Plate.

Los que no están a disposición del entrenador por lesión son el centrocampista colombiano Juan Fernando Quintero y el delantero Ignacio Scocco.

Así llega Atlético Paranaense a la final de la Recopa Sudamericana 2019

El Atlético Paranaense, que juega esta Recopa Sudamericana 2019 por primera vez en su historia, también tiene a otro argentino con pasado en River Plate como emblema: "Lucho" González, el capitán.

Tomás Andrade y Braian Romero son los otros argentinos que militan en el Atlético Paranaense. Andrade, al igual que Ruben y González, jugó en River Plate y no podrá disputar este partido por una cláusula en su contrato.

En el vigente campeón de la Sudamericana se destaca el lateral izquierdo Renan Lodi, quien puede jugar esta Recopa gracias a un pedido expreso del Atlético Paranaense, que le solicitó a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) que sea dado de baja de la selección olímpica que disputará un torneo amistoso en Toulon, Francia.

Sin embargo, el entrenador Tiago Nunes (del Atlético Paranaense) puso una alineación alternativa para que varios de los habituales titulares lleguen descansados al partido de este jueves contra River Plate.

Los atacantes Ruben y Rony, los centrocampistas González y Nikao y los laterales Jonathan y Lodi no jugaron ante el Flamengo.

"Nuestro objetivo es salir campeones, eso es lo que nos propusimos desde un comienzo. Y creo que el otro día quedó demostrado todo el potencial que tenemos y que podemos enfrentarnos contra los equipos más grandes de Sudamérica. Estamos pasando un momento maravilloso", dijo el técnico del Atlético Paranaense.

River Plate vs Atlético Paranaense: Canal

¿Cómo ver River Plate vs. Atlético Paranaense por DirecTV Sports?

ESPN 2 EN VIVO: ¿Cómo ver el River Plate vs Atlético Paranaense?

¿Cómo ver el partido entre River Plate vs. Atlético Paranaense por DAZN?

¿Qué es la Recopa Sudamericana 2019?

La Recopa Sudamericana se realiza todos los años desde 1989, excepto el periodo (1999-2002) que no hubo competición. Se juega anualmente entre el campeón de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, a partidos de ida y vuelta. En este caso, River Plate es el vigente campeón de la Copa Libertadores; y Atlético Paranaense de la Copa Sudamericana.

RIVER PLATE VS ATLÉTICO PARANAENSE: ALINEACIONES PROBABLES

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Leonado Ponzio, Exequiel Palacios, Ignacio Fernández; Matias Suárez y Lucas Pratto.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Atlético Paranaense: Santos; Jonathan, Leo Pereira, Paulo André, Renán Lodi; Luis González, Wellington, Bruno Guimaraes, Nikao; Rony y Marco Ruben.

Entrenador: Tiago Nunes.

Árbitro: el chileno Roberto Tobar, asistido por sus compatriotas Christian Scheimann y Claudio Ríos.

Estadio: 'Monumental' Antonio Vespucio Liberti, de Buenos Aires, con capacidad para unos 66.000 espectadores.