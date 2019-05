River Plate, en tan solo cinco minutos, se pone 3-0 en el marcador por la final de la Recopa Sudamericana [VIDEO]

River Plate buscaba en segundo gol para evitar el tiempo extra. Sin embargo, en los últimos cinco minutos Lucas Pratto y Matías Suárez se hicieron presentes en el marcador para que el partido acabe 3-0 para el 'Millo'.

River Plate había conseguido el tanto con el cual le permitía seguir soñando con la Recopa Sudamericana. Sin embargo, lo mejor para los hinchas del 'millo' estaba por llegar en el final.

En un ataque por la izquierda, Matías Suárez se mandó con una buena jugada personal para luego mandar un pase como con la mano a Lucas Pratto, quien bajó el balón con mucha facilidad para sacar el latigazo y poner el 2-0 cuando faltaba minutos para que acabe el encuentro.

Pero eso no sería todo ya que tan solo dos minutos después, Franco Armani sacó un balón largo que contó con la mala respuesta de un central del Paranaense y Matías Suárez se saque al arquero y decrete el 3-0 final.

Con este resultado River Plate es el campeón de la Recopa Sudamericana y también Marcelo Gallardo se acaba de volver el técnico más ganador en la historia del cuadro millonario.

⚽🏆⚽ Lucas Pratto's goal in injury time put @RiverPlate ahead for good on aggregate in the #Recopa! pic.twitter.com/KHi0c5OB5i