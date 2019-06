► Aquí Liverpool vs Tottenham EN VIVO HOY: Reds ganan 1-0 con gol de Mohamed Salah por la final de la Champions League

Liverpool vs. Tottenham EN VIVO ONLINE: Reds y Spurs se verán las caras este sábado 1 de junio (2.00 p.m. - hora peruana) en el Estadio Wanda Metropolitano de la ciudad de Madrid (España) por la final de la Champions League 2019. Conoce los horarios, la programación, la guía de canales de televisión y dónde y cómo ver el partidazo entre estos dos gigantes de la Premier League. Sigue el minuto a minuto or Libero.pe.

MINUTO A MINUTO EN DIRECTO: Liverpool vs Tottenham

- ¡Comenzó el partido!

- ¡Atención! Inició la presentación del partido entre Liverpool vs Tottenham en el Wanda Metropolitano.

Formación del Tottenham

Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Eriksen, Dier; Alli, Son, Kane.

Formación del Liverpool

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Fabinho; Mané, Firmino, Salah.

¿A qué hora se juega la final de la Champions League?

Perú: 2.00 p.m.

México (Centro): 1.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 12.00 m.

México (Noroeste): 10.00 a.m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 m.

Estados Unidos (Texas): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 3.00 p.m.

Colombia: 2.00 p.m.

Argentina: 4.00 p.m.

España: 8.00 p.m.

España (Islas Canarias): 7.00 p.m.

Uruguay: 4.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Chile: 4.00 p.m.

Brasil: 5.00 p.m.

Bolivia: 3.00 p.m.

Venezuela: 3.00 p.m.

Canadá: 2.00 p.m.

Costa Rica: 1.00 p.m.

Guatemala: 1.00 p.m.

Honduras: 1.00 p.m.

El Salvador: 1.00 p.m.

Puerto Rico: 3.00 p.m.

República Dominicana: 3.00 p.m.

Panamá: 3.00 p.m.

Italia: 8.00 p.m.

Francia: 8.00 p.m.

Alemania: 8.00 p.m.

Portugal: 8.00 p.m.

Holanda: 8.00 p.m.

Inglaterra: 7.00 p.m.

¿Qué canal transmite en vivo la final de la Champions League?

Argentina: Fox Sports 2 Argentina, FOX Play Sur, ESPN 2 Sur, ESPN Sur, FOX Sports 2 Cono

Bolivia: ESPN2 Sur, COTAS Televisión, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur, FOX Sports 2 Cono Sur, ESPN Sur.

Brasil: Esporte Interativo Plus, TNT Brazil, Esporte Interativo, TNT Go

Chile: ESPN Sur, Fox Sports 1 Chile, Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Chile, FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur, ESPN2 Sur

China: PPTV Sport China, CCTV-5, CCTV 5+ VIP

Colombia: Fox Sports Colombia, Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur, ESPN Sur, ESPN2

Costa Rica: FOX Play Norte, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports

República Dominicana: ESPN Play Norte, SportsMax App, ESPN2 Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, SportsMax 2, Flow Sports 1, FOX Play Norte, ESPN Norte, Fox Sports Cono Norte

Ecuador: Fox Sports Cono Sur, ESPN Sur, ESPN Play Sur, FOX Play Sur, ESPN2 Andina, FOX

El Salvador: Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN2 Norte, ESPN Norte, ESPN Play Norte, FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Francia: RMC Sport en direct, RMC Sport 1, BFM TV

Alemania: Sky Sport UHD, Sky Sport 1 HD, DAZN, Sky Go

Honduras: Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte, ESPN Norte, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Italia: SKY Go Italia, Sky Calcio 1, Sky Sport Football, RAI Uno, Sky Sport Uno, RAI Play

México: ESPN Norte, FOX Play Norte, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, Fox Sports 2 Cono

Nicaragua: Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN Norte, ESPN2 Norte, FOX

Panamá: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte, Flow Sports 1, Flow Sports App, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN Play Norte, ESPN Norte, ESPN 2 Norte

Paraguay: ESPN Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur, ESPN2 Sur

Perú: FOX Sports 2 Cono Sur, Fox Sports Peru, ESPN2 Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN

Puerto Rico: SportsMax App, SportsMax 2

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Inglaterra: BBC Radio 5 Live, BT Sport 2, BT Sport 4K UHD, BT Sport Live

Estados Unidos: Watch TNT, Univision NOW, TNT USA, Univision Deportes, Univision

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina, ESPN Sur, FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte.

¿Dónde ver final de la Champions League 2019?

La cadena internacional FOX Sports, ESPN Deportes y Azteca TV tendrán la cobertura especial del partido entre Liverpool vs. Tottenham por la final de la Champions League para todos los países de Latinoamérica.

Ver aquí Liverpool vs Tottenham por FOX Sports

FOX SPORTS: LIVERPOOL VS TOTTENHAM POR CHAMPIONS LEAGUE

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

FOX SPORTS HD: LIVERPOOL VS TOTTENHAM POR CHAMPIONS LEAGUE

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

Ver aquí Liverpool vs Tottenham por ESPN

ESPN 2: LIVERPOOL VS TOTTENHAM POR CHAMPIONS LEAGUE

Movistar: Canal 482 (SD), Canal 486 (SD) y Canal 506 (SD).

Claro TV: Canal 37 (SD) y Canal 65 (SD)

DirecTV: Canal 625 (SD).

ESPN 2 HD: LIVERPOOL VS TOTTENHAM POR CHAMPIONS LEAGUE

Movistar: Canal 886 (HD) y Canal 741 (HD).

Claro TV: Canal 523 (HD) y Canal 1712 (HD).

DirecTV: Canal 1623 (HD).

Ver aquí Liverpool vs Tottenham por Azteca TV

Azteca TV Deportes por Sky Sports: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Dish: Canal 107 (SD) y Canal 607 (HD).

Azteca TV Deportes por Star Tv: Canal 107.

Azteca TV Deportes por Izzi: Canal 7, Canal 107 (SD) y Canal 807 (HD).

Azteca TV Deportes por Totalplay: Canal 7 (HD) y Canal 107.

Azteca TV Deportes por Cable Sur: Canal 31.

Azteca TV Deportes por Megacable: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Cable Norte (San Luís de Potosí): Canal 3.

Azteca TV Deportes por NRT Monclova: Canal 38.

Azteca TV Deportes por Intercable (Uriangato): Canal 3.