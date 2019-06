Italia vs China EN VIVO por los octavos de final del Mundial Femenino 2019

DirecTV Sports EN VIVO Italia vs China | Las referidas selecciones se miden este martes 25 de junio por los octavos de final del Mundial Femenino 2019. El cotejo está pactado para las 11 de la mañana (hora peruana) en el Stade de la Mosson de Montpellier, el cual, será transmitido ONLINE. Podrás seguir las incidencias del partido de hoy, las mejores jugadas y el minuto a minuto en Líbero.

La Selección de China tendrá una difícil prueba este martes 25 de junio cuando se mida al conjunto de Italia en el partido correspondiente a los octavos de final del Mundial Femenino de Francia 2019: las asiáticas vienen de igualar 0-0 en su último duelo ante España.

Las dirigidas por Jia Xiuquan presentaron un esquema defensivo muy férreo para detener el avance de la 'Furia Roja', no obstante, también tuvieron posibilidades de abrir el marcador a través de las dos Wang: Shanshan y Shuang.

Por su parte, Italia se llevó una sorpresa en la última fecha de la fase de grupos del Mundial Femenino 2019 tras caer a manos de Brasil. Empero, las pupilas de Milena Bertolini avanzaron como líderes de ese sector con 6 puntos, y son favoritas para meterse a cuartos donde enfrentarían a Holanda o Japón.

Su principal arma en ofensiva es la volante creativa Cristiana Girelli, quien lleva tres anotaciones en el torneo. La jugadora - perteneciente a la Juventus - comandará a las 'tanas ' a la victoria sobre las asiáticas y estará acompañada por Giacinti y Bonansea.

