Ucrania vs Corea del Sur EN VIVO ONLINE: Por la gran final del Mundial Sub-20

Ucrania vs. Corea del Sur EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan este sábado 15 de junio en el Estadio Miejski Widzewa por la final del Mundial Sub 20 Polonia 2019. El encuentro se jugará desde las 11:00 a.m. (hora peruana) vía DIRECTV Sports, puedes ser el minuto a minuto y todas las incidencias del encuentro por Libero.

Las selecciones de Ucrania y Corea del Sur hacen historia en el Mundial Polonia Sub 20, tras llegar por primera vez en su historia a una final mundialista en Lodz, donde también se llevará a cabo la ceremonia de clausura.

Ucrania que contará con la presencia de su máxima figura, el portero del Real Madrid, Andriy Lunin, llega a la instancia final luego de una excelente campaña dejando fuera a selecciones favoritas como Estados Unidos, Colombia y por ultimo a Italia en semifinales.

El mejor resultado que tuvo la selección fue ante el combinado de Panamá, a la que goleo por 4-1, mientras que en sus otros partidos solo gano por la mínima y hasta concedió un empate ante la selección de Nigeria.

Por otro lado, llega la selección de Corea del Sur que quedó segundo en su grupo, luego de Argentina y se metió a la final luego de ganarle a Ecuador por la mínima y con un hombre de menos.

Los asiáticos que son los favoritos para ganar el oro llegan comandados por el jugador del Valencia Kangin Lee y ya saben lo que es irse hasta tanda de penales por lo que podrían tener una cierta ventaja ante su rival si llegaran a definir el partido desde los once pasos.

Ucrania vs. Corea del Sur: Posibles Alineaciones

Ucrania: Lunin; Bondar, Popov, Beskorovainyi, Konoplia, Chekh, Buletsa, Dryshliuk, Korniienko, Kashchuck, Sikan.

Corea del Sur: Lee Gwang-Yeon; Hwang Tae-Hyeonm, Lee Jae-Ik, Kim Hyun-Woo, Choi Jun; Jeon Se-Jin, Jeong Ho-Jin, Park Tae-Jun; Oh Se-Hun y Lee Kang-In.

¿A qué hora ver el Ucrania vs Corea del Sur?

Perú: 11:00 a.m

Argentina: 13:00 horas

Colombia: 11:00 horas

México: 11:00 horas

Estados Unidos: 09:00 PT/12:00 ET

Bolivia: 12:00 horas

Brasil: 13:00 horas

España: 18:00 horas

Italia: 18:00 horas

Alemania: 18:00 horas

Ecuador: 11:00 horas

Ucrania vs Corea del Sur EN VIVO | Guía de canales

Argentina: DirecTV Sports, TV Pública

Colombia: por DirecTV Sports

México: por Canal 5, TDN, Univisión TDN

Estados Unidos: Fox Sports 1, NBC Universo