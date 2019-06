Ecuador vs Italia [EN VIVO] por el tercer puesto del Mundial Sub 20

DirecTV Sports EN VIVO | Ecuador vs Italia ONLINE desde la 1:30 p.m. (hora peruana) por el tercer puesto del Mundial Sub 20 en el Stadion Miejski Polonia desde el Stadion Miejski. Sigue el minuto a minuto con las incidencias y goles por Líbero.pe.

Ecuador vs Italia EN VIVO se ven las caras en un verdadero partidazo en donde ambos conjuntos buscarán estar en el podio del Mundial Sub 20. Los norteños cayeron en el duelo de semifinales ante Corea del Sur debido a un gol en solitario de Jun Choi.

A pesar de la dura caída de Ecuador, la prensa de aquel país se encuentra más que satisfecha y agradecida con la participación del 'Tri' al sobrepasar todas las expectativas y esperan cerrar con un triunfo su último encuentro en tierras polacas.

Los dirigidos por Jorge Célico se han convertido en la primera Selección Ecuatoriana en alcanzar unas semifinales de un Mundial dejando atrás el cuarto puesto logrado en México 1983. Es por ellos que los norteños tratarán de quedarse con la medalla de bronce.

Por el lado de Italia, los europeos eran uno de los candidatos, pero se encontraron en semifinales con una Ucrania que pasa por un gran momento y a pesar que hicieron muchos méritos para acceder a la final, terminaron cayendo 1-0 en Gdynia.

Cabe mencionar que Ecuador e Italia ya se han enfrentando en este Mundial Sub 20, fue en la fase de grupos en donde la azurra se impuso con un tanto de Andrea Pinamonti. En aquel encuentro, los norteños se quedaron con uno menos por expulsión de Jackson Porozo.

