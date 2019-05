Mundial Sub 20: programación, resultados y tabla de posiciones

Este martes se completa la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Sub 20. Y, entre el miércoles, jueves y viernes se disputará la tercera fecha dónde se definirá a los clasificados a los octavos de final del torneo. En la esta nota, te jugamos la programación EN VIVO ONLINE y la tabla de posiciones de cada grupo.

El martes, el partido más esperado es sin duda el Portugal vs Argentina desde las 11:00 a.m. / hora peruana. Ambas selecciones tienen tres puntos cada una. Por el mismo grupo F, Corea del Sur se enfrentará en un duelo clave ante Sudáfrica puesto que hasta la fecha no han sumado un solo punto.

Mientras tanto, por el Grupo E, Panamá y Francia también protagonizarán un duelo de infarto desde las 11:0 a.m. / hora peruana. Tras ello, vendrá el Arabia Saudita vs Mali. Los franceses son líderes de su equipo con 3 puntos y Arabia es colero con 0 unidades.

La tercera jornada de la fase de grupos se disputará desde el miércoles hasta el viernes. Mira la programación oficial de la Copa Mundial de la FIFA que se viene desarrollando en Polonia.

Programación de la fecha 3 del Mundial Sub 20 Polonia 2019

*martes 28 de mayo

11:00 a.m. Panamá vs Francia

Estadio Zdzisław Krzyszkowiak

11:00 a.m. Portugal vs Argentina

Estadio Municipal de Bielsko-Biała

1:30 p.m. Sudáfrica vs Corea del Sur

Estadio Municipal de Tychy

1:30 p.m. Arabia Saudita vs Mali

Stadion GOSIR

*miércoles 29 de mayo

11:00 a.m. Italia vs Japón

Estadio Zdzisław Krzyszkowiak

11:00 a.m. Ecuador vs México

Stadion GOSIR

1:30 p.m. Senegal vs Polonia

Stadion Miejski Widzewa Łódź

1:30 p.m. Colombia vs Tahití

Arena Liblin

*jueves 30 de mayo

11:00 a..m Noruega vs Honduras

Arena Lublin

11:00 a.m. Nueva Zelanda vs Uruguay

Stadion Miejski Widzewa Łódź

1:30 p.m. Nigeria vs Ucrania

Estadio Municipal de Bielsko-Biała

1:30 p.m. Estados Unidos vs Qatar

Estadio Municipal de Tychy

*viernes 31 de mayo

11:00 a.m. Mali vs Francia

Stadion GOSiR

11:00 a.m. Arabia Saudita vs Panamá

Estadio Zdzisław Krzyszkowiak

1:30 p.m. Sudáfrica vs Portugal

Estadio Municipal de Bielsko-Biała

1:30 p.m. Corea del Sur vs Argentina

Estadio Municipal de Tychy

Tabla de posiciones tras la fecha 3 del Mundial Sub 20 Polonia 2019