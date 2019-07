Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY 2 de julio de 2019

Partidos de hoy martes 2 de julio, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros por semifinales de la Copa América 2019 con el Argentina vs Brasil, el Mundial Femenino de Francia y la Copa Africana de Naciones. Mira los partidos de hoy ONLINE GRATIS.

Partidos de hoy 2 de julio

11.00 horas Benín vs Camerún (Copa Africana de Naciones)

11.00 horas Guinea Bisáu vs Ghana

14.00 horas Angola vs Malí

14.00 horas Mauritania vs Túnez

14.00 Inglaterra vs Estados Unidos (Mundial Femenino Francia 2019)

19.30 Argentina vs Brasil (Copa América 2019)

21.00 Haití vs México (Copa Oro 2019)

COPA AMÉRICA 2019

La Copa América 2019 sigue en desarrollo, esta vez ya en la etapa de semifinales. El primer finalista se conocerá del partido entre Argentina y Brasil (7:30 p.m. hora peruana), partido que se jugará en el Estadio Mineirão y contará con el arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano. El vencedor esperará al ganador de la llave del Perú vs Chile.

MUNDIAL FEMENINO FRANCIA 2019

La Copa del Mundo Francia 2019 también entra a la etapa de semifinales y una de las selecciones favoritas al título verá acción. El combinado femenino de Estados Unidos chocará con Inglaterra (2:00 p.m. hora peruana). Alex Morgan es la estrella norteamericana, llevando 5 goles hasta ahora, mientras Ellen White en el combinado inglés, con la misma cantidad de tantos.

COPA ORO 2019

En la Copa Oro 2019, la crucial etapa de semifinal también entrará en juego, con una favorita y la otra sorpresa: México vs Haití (9:00 p.m. hora peruana). El Tri, con Carlos Antuna y Rául Jiménez encendidos, chocará con el sorprendente combinado haitiano, que se ganó el corazón de los hinchas con emotivas remontadas.

COPA AFRICANA DE NACIONES 2019

La Copa Africana de Naciones 2019 llega a su ronda final en la fase de grupos, con la tercera fecha. Camerún (1° con 4 puntos) se medirá con Benín (3° con 2), mientras que Ghana (2° con 2) ante Guinea Bisáu (4° con 1) por el Grupo F. En el Grupo E, Mali (1° con 4) vs Angola (3° con 2) y Túnez (2° con 2) vs Mauritania (4° con 1).