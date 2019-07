¿Se irá? Estrella del Barcelona está en la mira del Bayern Múnich

Barcelona aún no comienza la pretemporada, pero Ousmane Dembélé ya se encuentra en las instalaciones del club trabajando como muestra de su compromiso con los colores. Sin embargo, eso no significa que tenga su sitio asegurado en el plantel.

La institución 'azulgrana' trabaja en las salidas pensando en sus futuros fichajes y el nombre del francés es uno de los que tiene en lista. Y, desde Alemania siguen apareciendo informaciones del interés del Bayern Múnich.

Estas versiones toman mayor fuerza luego de que Thiago Alcántara, ex Barcelona, le abriera las puertas del cuadro bávaro a Ousmane Dembélé.

"Dembélé es un gran jugador. Hablo como futbolista y como uno que ha jugado contra él: es un muy buen futbolista. Me gustaría jugar con todos los grandes jugadores que quieren venir al Bayern", dijo para el dario Bild.

En este sentido, Thiago fue más allá y le hizo un pedido al director deportivo de Bayern Múnich, Hasan Salihamidzic. "No obstante, yo no soy el director deportivo que es quien decide si hay que fichar o no a un jugador", selló.

EL DATO

La temporada pasada, Ousmane Dembélé jugó 29 partidos con el Barcelona y anotó ocho goles.