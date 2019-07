América se impuso a Tigres y conquista su sexto título de Campeón de Campeones

¡América campeón de la Copa de Campeones! Las Águilas derrotaron (6-5) a sus pares de los Tigres en una dramática definición por penales tras igualar sin goles durante los 90 minutos en el Estadio Dighnity Health Sports Park de Los Ángeles (Estados Unidos). El guardameta Agustín Marchesín se encargó de tirar el último disparo desde los doce pasos para darle el trofeo de la temporada De la Liga MX al conjunto dirigido por "El Piojo" Miguel Herrera.

Sigue la final de la Copa de Campeones de Liga MX aquí.

- ¡GOL DE AMÉRICA! Marchesín anota el 6-5 y se consagra en campeón de campeones.

- ¡Falló Pumas!

- Gol de América: Matheus Uribe convierte el 5-5.

- Gol de Pumas: Jürgen Damm anota el 5-4.

- Falló América: Córdova erró su disparo.

- Falló Pumas: Pizarro no define bien y Marchesín vuelve a atajar el disparo.

- Falló América: Nahuel ataja también. Todo se mantiene 4-4.

- Falló Pumas: Ayala no define correctamente y Marchesín atajó.

- Gol de América: Roger Martínez define para el 4-4.

- Gol de Pumas: Dueñas anota el 4-3.

- Gol de América: Jérémy Ménez define bien para el 3-3.

- Gol de Pumas: Eduardo Vargas convierte el 3-2.

- Gol de América: Valdéz falló. 2-2 se mantiene.

- Gol de Pumas para el 2-2.

- Gol del América: Aguila convierte el 2-1.

- ¡Marchesín ataja!

- Nico Castillo anota el 1-1.

- Gignac anota el 1-0.

- En breves minutos..

Minuto a minuto: América vs Tigres.

90' ¡Fin del partido! ¡Habrán penales!

90' Se agregan cinco minutos.

87' Cambio en América: Menez por Renato.

85' Roger Martínez entró al área con habilidad tratando de abrir la defensiva universitaria

81' Remate de André-Pierre Gignac fue desviado al córner.

76' Cambio en Tigres: Jürgen Damm por Luis Quiñones.

73' Chanflazo de Nico Castillo pero Guzmán evita el gol del América.

71' Falta sobre Roger Martínez. Tiro libre

68' Cambio en América: Roger Martínez ingresa por Andrés Ibargüen.

65' Tarjeta amarilla para Jesús Duenas.

63' Cambio en el América: Nicolás Castillo por Henry Martín.

62' Disparo lejano de Jesús Duenas que se va desviado en el arco del América.

59' Cambio en Tigres: Eduardo Vargas ingresa por Luca Zelarayán.

58' Luis Quiñones se metía al área y cuando iba mandar centro se barre la defensa para mandar a tiro de esquina.

57' ¡Atajadón del Patón Guzmán! Lo intento Henry Martín. Increíble lo que tapó el portero del Tigres.

54' Una chica ingresó al campo para abrazar a André-Pierre Gignac.

53' ¡Cabezazo de André-Pierre Gignac! Apenas salió fuera del campo. Se salvó el América. Buen centro de Luis Quiñones.

50' Disparo de Uribe (América) fue desviado por Hugo Ayala (Tigres).

48' Tigres se queda cerca del gol tras el tiro de esquina. La defensa del América por poco comete un autogol, pero el poste salvó a las Águilas.

47' Descolgada de Luis Quiñones que termina en córner a favor del Tigres.

46' ¡Comenzó el segundo tiempo!

RESUMEN DEL PRIMER TIEMPO.

Minuto a minuto: América vs Tigres.

45' ¡Fin del primer tiempo!

43' ¡La respuesta de Tigres! Rafael de Souza habilita a Lucas Zelarayán y esta hace este remate que complica al América.

43' Tremendo remate de Henry Martín. ¡Se vuelve a salvar Tigres!

35' ¡Se salva Tigres! Remate paso muy cerca de la portería del Patón Guzmán.

32' Fuerte falta sobre Henry Martín (América). Tarjeta amarilla para Torres Nilo (Tigres)

30' Lucas Zelarayán intentaba entrar al área con balón dominado, pero la defensa del América lo impide.

23' Tiro de esquina a favor del Tigres de México. El partido es de ida y vuelta. Ambos equipos no se dan tregua.

18' Balón al espacio buscando la velocidad de Ibargüen pero el pase queda largo.

15' ¡Contragolpe de América! Renato Ibarra prueba a portería y casi anota el primero para las Águilas.

9' Disparo de Matheus Uribe sale desviado. ¡Se salva Tigres! Hay buena intensidad en el partidos en estos primeros 10 minutos. ¡Solo nos falta la palabra bendita llamada gol!

7' Luis Quiñones intenta por la derecha en un desborde, pero al mandar el centro es incomodado por la defensa para obligarlo a mandar para afuera su centro.

5' Guzmán se queda bien con el balón después de un cobro de tiro libre.

3' Falta de Jesús duenas.

2' Falta sobre Ibargüen en los linderos del área.

1' ¡Comenzó el partido entre América y Tigres!

- Terminó el entrenamiento. Salen los jugadores al campo.

- Notable gesto de los jugadores del Tigres con los niños del Estadio Dignity Heralth Tennis Center de Texas.

- Así se paran los hombres Miguel Herrera en el América.

- Los jugadores del América y Tigres salen hacer el respectivo calentamiento.

- Así se encuentra el vestuario del América.

- Repasa los tres títulos que tiene el Tigres en sus vitrinas.

- Así fue la llegada de los jugadores del Tigres de México.

- Llegada de los jugadores del América de México.

- La figura del Tigres es el francés André-Pierre Gignac: 23 goles (134 remates, 72 balones ganados en área rival, 27 centro y 385 pases en campo rival).

América: Agustín Marchesín, Jorgie Sánchez, Matheus Uribe, Andrés Ibargüen, Bruno Valdez, Sebastián Córdova, Emanuel Aguilera, Henry Martín, Paul Aguilar y Rubén González.

Entrenador: Miguel Herrera.

Tigres: Nahuel Guzmán, Luis Rodríguez, Hugo Ayala, Jorge Torres Nilo, Jesús Dueñas, Guido Pizarro, Rafael de Souza, Luis Quiñones, Javier Aquino, Lucas Zelarayán y André Pierre Gignac.

Entrenador: Ricardo Ferretti.

Nombre: Jorge Antonio Pérez Durán.

Nacimiento: Orizaba, Veracruz.

Edad: 39 años.

Altura: 1.83 m.

Peso: 84.7 kg

En primer de Liga MX: 2011.

América y Tigres, campeones de los último torneos Apertura 2018 y Clausura, respectivamente, abren este domingo la temporada 2019-20 del fútbol mexicano. Es decir, la famosa Liga MX 2019 al jugar por el título del Campeón de campeones en Carson, California.

El partido enfrenta a ambos equipos por cuarta ocasión en una final en los últimos cinco años.

La primera ocurrió en el Apertura 2014, que ganó el América; la segunda fue en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2015-16 que también se acreditó el América, mientras que la única victoria de los Tigres sucedió en la final del Apertura 2016.

El partido se juega en Estados Unidos porque tiene mayor atractivo para los aficionados del América y Tigres son residentes en aquella nación, mientras que para la Liga MX provoca ganancias, en dólares, que en México serían imposibles.

América vs Tigres por el título Campeón de Campeones Liga MX 2019

Horas antes del partido entre América y Tigres, también en Carson, el Cruz Azul y el Necaxa, campeones de los torneos de Copa, Apertura 2018 y Clausura 2019, respectivamente, protagonizarán el duelo por la Supercopa MX.

El Cruz Azul, del portugués Pedro Caixinha, se ganó su lugar al derrotar por 2-0 al Monterrey en la final de Copa del Apertura 2018.

El Necaxa, que superó por 1-0 al Monterrey en la Supercopa MX 2018, ocupará el lugar del América, campeón de Copa MX del Clausura 2019, ya que disputara el partido Campeón de Campeones ante Tigres.

La actividad para la Liga MX comenzará este sábado por la noche cuando se lleve a cabo la gala del Balón de Oro, entrega de reconocimientos de la temporada 2018-19.

En la ceremonia se entregarán premios a mejor portero, defensa, medio defensivo, medio ofensivo, delantero, novato del año, mejor técnico y mejor gol, además de un especial a la trayectoria.

Tras estas actividades, el Torneo Apertura 2019 cumplirá su primera jornada, del viernes 19 al domingo 21 de julio, con los siguientes duelos: Puebla-Tijuana, Atlas-Juárez, Pachuca-Léon, Atlético San Luis-Pumas UNAM, América Monterrey, Tigres UANL-Morelia, Necaxa-Cruz Azul, Toluca-Querétaro y Santos Laguna-Guadalajara.

A qué hora juegan América vs Tigres ONLINE México DF Liga MX 2019

Perú: 8.15 p.m.

México (Centro): 7.15 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.15 p.m.

México (Noroeste): 5.15 p.m.

Ecuador: 8.15 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.15 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.15 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.15 p.m.

Colombia: 8.15 p.m.

Argentina: 10.15 p.m.

España: 2.15 a.m. (lunes 15 de julio)

España (Islas Canarias): 1.15 a.m. (lunes 15 de julio)

Uruguay: 10.15 p.m.

Paraguay: 10.15 p.m.

Chile: 9.15 p.m.

Brasil: 11.15 p.m.

Bolivia: 9.15 p.m.

Venezuela: 9.15 p.m.

Canadá: 8.15 p.m.

Costa Rica: 7.15 p.m.

Guatemala: 7.15 p.m.

Honduras: 7.15 p.m.

El Salvador: 7.15 p.m.

Puerto Rico: 9.15 p.m.

República Dominicana: 9.15 p.m.

Panamá: 8.15 p.m.

Italia: 2.15 a.m. (lunes 15 de julio)

Francia: 2.15 a.m. (lunes 15 de julio)

Alemania: 2.15 a.m. (lunes 15 de julio)

Portugal: 2.15 a.m. (lunes 15 de julio)

Holanda: 2.15 a.m. (lunes 15 de julio)

Inglaterra: 1.15 a.m. (lunes 15 de julio)

Cuándo se juega América vs Tigres por Campeón de Campeones de Liga MX 2019

El partido entre América vs Tigres se disputará este domingo 14 de julio en el Dignity Health Tennis Center.

Cómo ver América vs Tigres por Campeón de Campeones de Liga MX 2019

El duelo entre América vs Tigres iniciará desde las 8.15 p.m. (20:15 horas de México) y podrás seguirlo a través del Canal 9 de Televisa Deportes.

Qué canal transmite América vs Tigres EN VIVO para México y Estados Unidos

Costa Rica: TDN.

El Salvador: TDN.

Guatemala: TDN.

Honduras: TDN.

México: Televisa Deportes En Vivo, Nu9ve y TDN.

Nicaragua: TDN.

Panamá: TDN.

Estados Unidos: Univision Deportes, Univision NOW y Univision.

Cómo ver canal Televisa EN VIVO América vs Tigres por Campeón de Campeones de Liga MX | Canales TV

Televisa TDN por Sky (México, Argentina, Panamá): Canal 547 (SD) y canal 1547 (HD).

Televisa TDN por Star TV (México): Canal 510.

Televisa TDN por Izzi (México): Canal 501 (SD) y canal 890 (HD).

Televisa TDN por Telecable Tampico (México): Canal 17.

Televisa TDN por Eli NRT (México): Canal 55 (SD), canal 56 (TDcentro), canal 132.36 (+1), canal 132.37 (+2) y canal 132.38 (HD).

Televisa TDN por Cable Onda (Panamá): Canal 390 (SD) y canal 1390 (HD).

Televisa TDN por Telecable (Costa Rica): Canal 51.

Televisa TDN por Galaxia 5 (Guatemala): Canal 39.

Televisa TDN por Altice (República Dominicana): Canal 355.

Televisa TDN por Cable Color (El Salvador): Canal 44.

Televisa TDN por Cable Color (Honduras): Canal 50 (Analógico) y canal 215 (Digital).

Televisa TDN por Tigo Star (El Salvador): Canal 30.

Televisa TDN por Tigo Star (Honduras): Canal 53 (Analógico) y canal 301 (Digital).

Televisa TDN por Mayavisión (Honduras): Canal 45.

Televisa TDN por Cable & Wireless (Panamá): Canal 254.

Televisa TDN por Claro TV (República Dominicana): Canal 308 (SD) y canal 1308 (HD)

Dónde ver canal 9 Nu9ve EN VIVO América vs Tigres en México | Canales TV

Sky Sports: Canal 150 (SD) y Canal 1150 (HD).

Star TV: Canal 189.

Megacable: Canal 109 (SD) y Canal 1109 (HD). Otras ciudades: Canal 106 (SD) y Canal 1106 (HD).

NRT Monclova: Canal 9 y Canal 10 (+2).

Izzi: Canal 109 (SD) y Canal 809 (HD).

Dónde ver transmisión streaming por FuboTV del América vs Tigres

FuboTV se lanzó inicialmente como un servicio de transmisión para el fútbol –de ahí su nombre– ​​antes de pasar a convertirse en un servicio de transmisión de TV en vivo más tradicional. La compañía está interesada en señalar que, si bien es un servicio de transmisión que nació enfocado en los deportes, no es un servicio solo de deportes. Los fanáticos del fútbol son su objetivo demográfico (sobre todos los seguidores de LaLiga española, la Ligue 1 francesa) pero como verás a continuación, hay muchos otros tipos de canales que te entretendrán a cualquiera.

Alineaciones y Formaciones probables previo al América vs Tigres

América: Agustín Marshesín; Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Jorge Sánchez; Guido Rodríguez, Rubén González; Renato Ibarra, Nicolás Benedetti, Andrés Ibargüen; y Henry Martín.

Entrenador: Miguel Herrera.

Tigres: Nahuel Guzmán; Israel Jiménez, Hugo Ayala, Francisco Venegas, Luis Rodriguez; Javier Aquino, Jesús Dueñas, Rafael Carioca, Luis Quiñones; André-Pierre Gignac y Enner Valencia.

Entrenador: Ricardo Ferretti.