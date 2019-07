Paolo Guerrero y las posibilidades que tiene de llegar a Boca Juniors

Por sus venas no corre la sangre argentina, pero en el país del tango siempre destacan el ADN de “Guerrero” que posee Paolo. El atacante del Inter -una vez más- vuelve a figurar en la órbita del poderoso Boca Juniors.

El Inter de Porto Alegre no está dispuesto a desprenderse del máximo goleador en actividad de la Copa América, pero los 'xeneizes' pondrán toda la carne al asador por el fichaje del atacante peruano.

Ya no es novedad escuchar en Argentina que Guerrero, el segundo mejor pagado del Inter solo por detrás de D’Alessandro (US$ 2,6 millones al año aprox.), no fuera peruano estaría en el Real Madrid o Barcelona. Es más, algunos lo consideran más efectivo que el mismísimo Luis Suárez.

Por tal motivo, al “9” nunca le faltan novias. Uno de los clubes que no pierde las esperanzas es Boca Juniors, pero nunca han tenido éxito. Ahora el conjunto “xeneize” vuelve a la carga con mayor razón ante una eventual salida de Darío Benedetto.

El argentino (29) está a una firma del Marsella y esa venta serviría para realizar diversas incorporaciones, entre ellos el de Guerrero. Los galos están dispuestos a poner US$ 20 millones por el “Pipa” y con ello basta y sobra para contratar al “Depredador”, quien tiene un valor de 5 millones de dólares.

Es preciso mencionar que los “xeneizes” le ofrecerán ser el mejor pagado del plantel para que deje Porto Alegre, donde podría ganar la Libertadores con el Inter. No será tan fácil convencerlo, porque el artillero está cómodo en tierras “garotas”.

Incluso, con el “Colorado” disputará los octavos de final de la Copa Libertadores, además el último miércoles clasificó a las “semis” de la Copa Brasil tras eliminar al Palmeiras, quedando muy cerca de ganar un nuevo título en Brasil.

EL DATO:

José Pereda, exjugador de Universitario, es el último peruano que jugó en el cuadro “xeneize”.