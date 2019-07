Este fin de semana se juegan la Supercopas de Francia, Alemania e Inglaterra

El fútbol grande vuelve a Europa este fin de semana. La Supercopas de Francia, Alemania e Inglaterra se disputan entre el sábado y domingo. Los tres partidos prometen emoción, buen juego y goles.

El sábado 3 de agosto, el PSG se trasladará a China para enfrentarse con el Rennes, equipo que solo hace unos meses le ganó la final de la Copa de Francia por penales. El elenco parisino quiere cobrarse la revancha.

El mismo día, el Bayern Múnich jugará ante el Borussia Dortmund, subcampeón de la Bundesliga, que jugará en casa (en el Signal Iduna Park) esta edición de la Supercopa de Alemania.

Finalmente, el domingo, el Manchester City, que ganó la Premier League y la Copa FA el curso anterior, se medirá ante el Liverpool, equipo que fue segundo en la liga inglesa.

¿Y España e Italia? Habrá que esperar. Las Supercopas de dichos países se jugarán el próximo año en un país extranjero.

PROGRAMACIÓN

SUPERCOPA DE FRANCIA

PSG vs. Rennes

Sab. 3/8 (6:30 a.m.)

Longgang Stadium, Shenzhen (China)

SUPERCOPA DE ALEMANIA

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

Sab. 3/8 (1:30 p.m.)

Signal Iduna Park, Dortmund (Alemania)



COMMUNITY SHIELD

Liverpool vs. Manchester City

Dom. 4/8 (9:00 a.m.)

Estadio Wembley, Londres (Inglaterra)



EL DATO

Las Supercopas de Italia y España se jugarán todavía el próximo año.